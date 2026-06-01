Elewacje szyte na miarę – sekrety nowoczesnych fasad

„W samej Unii Europejskiej znajduje się ponad 90 budynków o wysokości równej lub powyżej 150 metrów, aż 12 z nich zlokalizowanych jest w Warszawie. Nowoczesna fasada nie jest jednak zarezerwowana wyłącznie dla wysokościowców. Coraz częściej pojawia się także w niższych, ale nie mniej ambitnych architektonicznie projektach. To dziś jeden z kluczowych elementów ich konstrukcji, odpowiadający za komfort użytkowania i bezpieczeństwo całego obiektu" – mówi Dariusz Ruśniok, główny konstruktor systemów fasadowych, Aluprof.

Fasada dopasowana do charakteru budynku

Dzisiejsze elewacje muszą sprostać wyzwaniom technicznym, ekologicznym i estetycznym. Rozwiązania aluminiowo-szklane pozwalają projektantom maksymalnie wykorzystać światło dzienne, co ma ogromne znaczenie nie tylko w biurowcach, ale także w nowoczesnych budynkach mieszkalnych czy obiektach publicznych. W zależności od potrzeb inwestora i lokalizacji, przeszklona fasada może pełnić funkcje antywłamaniowe, akustyczne czy antyrefleksyjne. Istnieje też opcja integracji modułów fotowoltaicznych, dzięki czemu konstrukcja staje się źródłem energii odnawialnej.

Estetyka wciąż odgrywa kluczową rolę w projektowaniu elewacji. Fasada może stanowić dominujący element wizualny budynku, kształtując jego charakter i wpływając na odbiór przestrzeni przez użytkowników i otoczenie. Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne umożliwiają pełną personalizację formy – od minimalistycznych przeszkleń po wyraziste struktury trójwymiarowe. Dzięki temu projektanci zyskują swobodę w realizowaniu zarówno śmiałych koncepcji, jak i subtelnych, kameralnych obiektów.

Współpraca w harmonii

W przypadku wieżowców projektowanie fasady wiąże się z uwzględnieniem ekstremalnych warunków, takich jak wysokie ciśnienie, podmuchy wiatru oraz spowodowane nimi ruchy konstrukcji. Nowoczesne budynki muszą również spełniać określone wymagania akustyczne, przeciwpożarowe, a nawet sejsmiczne, a także zapewniać integrację z inteligentnymi systemami zarządzania budynkiem (BMS).

„Fasada musi współdziałać z resztą konstrukcji tak, aby nie zaburzać jej funkcjonalności i bezpieczeństwa. Coraz popularniejsze stają się elewacje aktywne, czyli takie, które nie tylko izolują i chronią, ale dodatkowo wspomagają zarządzanie energią budynku, na przykład poprzez integrację z osłonami przeciwsłonecznymi czy technologiami fotowoltaicznymi. Choć w Polsce to wciąż nowość, rozwiązanie oparte na zastosowaniu systemu fasadowego z panelami fotowoltaicznymi wdrożyliśmy w zadaszeniach peronów Dworca Zachodniego w Warszawie” – mówi Dariusz Ruśniok.

Polska technologia na światowych salonach

Rozwiązania polskich producentów obecne są w najbardziej spektakularnych projektach na całym świecie. Budynki takie jak słynny The Greenwich w Nowym Jorku czy gmach Sara Kulturhus w Szwecji to tylko niektóre przykłady umiejętnego połączenia wiedzy inżynieryjnej z wrażliwością na potrzeby estetyczne i funkcjonalne.

„Jednocześnie wiele naszych realizacji to nie wieżowce, lecz niższe budynki z równie złożonymi koncepcjami fasadowymi. W nowojorskim Sky View Parc zastosowaliśmy dwa różne typy fasad elementowych, a biurowiec przy 61 Ninth Avenue wykorzystuje fasadę słupowo-ryglową, opracowaną specjalnie pod kątem amerykańskich przepisów przeciwpożarowych. Podobne, szyte na miarę rozwiązania zastosowane zostały np. w ICE Kraków, gdzie złożona forma elewacji oddaje energię i rytm codziennego życia w nowoczesnej metropolii. Z kolei w projekcie 19 E Houston Street w Nowym Jorku połączyliśmy funkcję reprezentacyjną z zaawansowaną techniką montażu, dostosowaną do zwartej, miejskiej zabudowy. W Wilnie, w Sky Office, fasada segmentowa została wzbogacona o ozdobne żaluzje pionowe, nadające bryle lekkości” – dodaje Dariusz Ruśniok.

Każda budowla to osobna historia, a projekt fasady często powstaje we współpracy z biurami architektonicznymi już na etapie koncepcji – tak, by sprostać nie tylko wymaganiom inżynierskim, ale też oczekiwaniom estetycznym, kulturowym i lokalnym normom budowlanym.