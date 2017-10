Kuchnia w stylu skandynawskim. Praktyczne wskazówki, jak urządzić funkcjonalne i minimalistyczne wnętrze

Skąd się wziął skandynawski design?

W 1930 roku w Sztokholmie odbyła się wystawa poświęcona skandynawskiemu wzornictwu użytkowemu. Wydarzenie to odegrało ogromną rolę w popularyzowaniu zarówno projektów mebli, jak i wystroju wnętrz, które łączą estetykę z funkcjonalnością. Jednak rozkwit stylu przypadał głównie na lata 50. XX wieku. Wówczas kraje Europy północnej zmuszone były wykorzystywać własne materiały (głównie drewno) do produkcji sprzętów domowych. A ponieważ w Skandynawii noc obejmuje większą część doby, dlatego też , aby rozświetlić wnętrza architekci chętnie wykorzystywali kolor biały, który rozjaśnia pomieszczenia i optycznie je powiększa. Pomimo wspólnych cech takich jak naturalność oraz komfort, skandynawski design nie jest jednolity we wszystkich państwach Północy. Każdy kraj dodał do niego swój element, który wyróżnia go na tle pozostałych. Duńczycy zdecydowanie lansują biel. Finowie chętnie przełamują ją kontrastującym czarnym kolorem. Natomiast mieszkańcy Szwecji upodobali sobie prostotę form.

Kuchnia w stylu skandynawskim – jak ją urządzić?

Kuchnia w stylu skandynawskim powinna być jasna i dobrze oświetlona naturalnym światłem. Dzięki dużym, niezasłoniętym oknom i białym ścianom, nawet najmniejsza kuchnia będzie optycznie wydawała się większa.

Szwedzki design to przede wszystkim praktyczność i użyteczność, której podstawowym zadaniem jest ułatwianie i usprawnianie codziennych czynności użytkowników. A więc kuchnia powinna zostać zaprojektowana dla wygody użytkowników i spełniać maksimum ich potrzeb. Meble powinny być ergonomiczne, a ich kształt i wygląd sprawiać, że zaaranżowane wnętrza będą uporządkowane. W efekcie muszą znaleźć się w niej funkcjonalne szafy i kredensy, tak, aby wszystko było na wyciągnięcie ręki.