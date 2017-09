Piec na pellety: jaki wybrać do ogrzewania domu? Kotły na pellety: opinie i ceny, ranking 2017

Pellety to paliwo, którego mimo całej masy zalet, wciąż nie potrafimy docenić. Nowoczesne kotły na pellety gwarantują ekologiczne ogrzewanie domu, a samo paliwo jest znacznie wygodniejsze w użyciu od węgla. Dowiedz się więcej o ogrzewaniu domu pelletami i urządzeniach, jakie do tego służą. Większość kotłów na pellety to urządzenia jednofunkcyjne – zasilają tylko instalację grzewczą. By mogły przygotowywać wodę do mycia, trzeba do nich dokupić zasobnik c.w.u. Rzadkością są kotły z wbudowanym zasobnikiem.

Co to są pellety: biomasa

Zapewne nie do wszystkich trafiają argumenty o ekologicznych walorach biomasy, lecz jej zalety się na nich nie kończą. Wbrew pozorom biomasa może być paliwem praktyczniejszym niż węgiel. Palenie w kotle gałęziami czy słomą może się kojarzyć z kłopotliwym transportem, przechowywaniem i przygotowaniem ich do użycia jako paliwa oraz z koniecznością częstego uzupełniania ich w palenisku. Tak było kiedyś i z tego względu niektórzy wciąż myślą, że palili nimi tylko ci, których nie było stać na węgiel i że drewno jest dobre do okazjonalnego palenia w kominku „dla zabawy”. Ale dziś trzeba ten sposób myślenia zmienić, bo do spalania biomasy konstruuje się zaawansowane technicznie urządzenia, a tego typu paliwo jest dostępne w formie praktycznych pelletów. To właśnie dzięki nim ogrzewanie biomasą może być wygodniejsze niż węglem.

Pellety to granulat z trocin, wiórów i zrębków drzewnych sprasowanych pod bardzo wysokim ciśnieniem. Ta operacja sprawia, że w stosunkowo niewielkiej objętości znajduje się sporo substancji, z której w wyniku spalenia uwalnia się ciepło. Z kilograma pelletów wysokiej jakości otrzymuje się go co najmniej 16,5 MJ, czyli 4,6 kWh przy pomiarach zgodnych z normami europejskimi, a według DIN nawet 18 MJ. Pellety zawierają znacznie mniej wilgoci niż typowe sezonowane drewno opałowe, a ponieważ są sprzedawane w workach foliowych, łatwo ten stan utrzymać.

Oprócz dobrych parametrów energetycznych ważną zaletą pelletów są ich właściwości użytkowe. Pellety są łatwo zapalne, do zainicjowania ich zapłonu wystarczy grzałka elektryczna. Forma granulatu o średnicy poniżej 1 cm i długości do 4 cm została przyjęta po to, żeby można go było łatwo dozować automatycznymi podajnikami stosowanymi nie tylko w kotłach grzewczych, ale także we wkładach i wolno stojących piecach kominkowych. Mogą to być znane również z kotłów na ekogroszek podajniki ślimakowe (spiralne), a dzięki niewielkiej masie pelletów z powodzeniem stosuje się też podajniki pneumatyczne, umożliwiające ich transport na dużą odległość. Wtedy zapas pelletów można zgromadzić poza kotłownią, nawet w osobnym budynku gospodarczym lub zbiorniku ustawionym na dworze, i może on być tak duży, żeby przez cały sezon grzewczy nie trzeba go było uzupełniać.

Gdzie kupić sprawdzone pellety?

Jest dużo zakładów produkujących pellety, ale nie wszystkie oferują produkty wysokiej jakości, spełniające jakiekolwiek normy. Niektóre pellety z założenia są dalekie od ideału, bo są przeznaczone do spalania w kotłach przemysłowych – mogą zawierać różne zanieczyszczenia i powodować odkładanie się zgorzeliny czy spieku blokującego palnik oraz mechanizm czyszczący kotła małej mocy. Ponieważ mają niewielką odporność mechaniczną, mogą się rozpadać i blokować podajniki ślimakowe, przez co nie udaje się spalić paliwa w całości. W tej sytuacji nawet bardzo atrakcyjna cena pelletów nie przekłada się na niski koszt ogrzewania. Dlatego kupując pellety do zastosowań domowych, lepiej wybierać te najlepsze, mimo że są droższe!

Świadectwem wysokiej jakości pelletów są: certyfikaty DIN Plus i nowszy europejski EN Plus A1 przyznawany paliwu wyprodukowanemu z czystego drewna, o wysokiej wartości opałowej, niskiej zawartości popiołu oraz jego niewielkiej spiekalności, dzięki czemu nie przylega do palnika. Certyfikat EN Plus A1 jest gwarancją, że pellety spełniają normy, do których dostosowują się producenci, konstruując kotły na pellety do domów jednorodzinnych. DIN Plus świadczy, że pellety mają wyższą jakość, niż wymagają normy. Podstawowe informacje o pelletach na ogół są umieszczone na ich opakowaniach. Tam też powinien pojawić się certyfikat EN Plus lub DIN Plus.

Pellety w klasie A1 -wymagania normy EN Plus w klasie A1 spełniają pellety o średnicy 6 mm z tolerancją 1 mm, długości 3,15-40 mm, gęstości nie mniejszej niż 600 kg/m 3 , zawartości wilgoci nie większej niż 10%, zawartości popiołu poniżej 0,7%, temperaturze jego topnienia co najmniej 1200 o C i wartości opałowej minimum 16,5 MJ/kg.

, zawartości wilgoci nie większej niż 10%, zawartości popiołu poniżej 0,7%, temperaturze jego topnienia co najmniej 1200 C i wartości opałowej minimum 16,5 MJ/kg. Pellety w klasie A2 - mogą mieć większą zawartość popiołu (do 1,5%) i niższą temperaturę jego topnienia (1100 o C) – są przeznaczone do stosowania w większych instalacjach.

C) – są przeznaczone do stosowania w większych instalacjach. Pellety w klasie EN B - niespełniające tych wymagań mogą być jeszcze zakwalifikowane jako klasa EN B. Użytkownicy domowych kotłów raczej nie będą z nich zadowoleni.

Ogrzewanie pelletami kosztuje wprawdzie o 20% więcej niż węglem, ale za to o co najmniej 20% mniej niż olejem opałowym czy propanem i o ponad połowę mniej niż grzejnikami elektrycznymi.

Dla kogo kocioł na pellety?

Montaż kotła na pellety powinny wziąć pod uwagę osoby, które nie mają dostępu do gazu ziemnego i ze względu na koszty chcą ogrzewać domu paliwami stałymi. Jednak szukają innego rozwiązania niż wybór węgla kamiennego. Uzyskanie niskich wskaźników emisji zanieczyszczeń do atmosfery i wysokiej efektywności energetycznej jest nieco łatwiejsze w przypadku spalania pelletów niż węgla. Wiele kotłów na pellety spełnia wymagania energetyczno-emisyjne najwyższej klasy 5 i coraz więcej otrzymuje europejski certyfikat Ecodesign. Ponadto kocioł na pellety to rozwiązanie dla osób, które mają możliwość na wygospodarowanie w domu pomieszczenia na kotłownię, minimum 2 x 3 m. Większość kotłów na pellety jest fabrycznie wyposażonych w zasobnik paliwa, w którym mieści się jego zapas na 3-4dni. Jeśli to dla kogoś za mało, może dokupić większy – niektórzy producenci dają możliwość takiego wyboru przy zamawianiu kotła, w innych przypadkach możliwe jest zastosowanie dodatkowego zasobnika. Gdy w kotłowni nie ma miejsca na duży zasobnik, problem rozwiązuje wykorzystanie podajnika pneumatycznego transportującego pelety na znaczną odległość. Piec na pellety to dobre rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą się zajmować rozpalaniem i dokładaniem drewna. Jednorazowy zasyp paliwa umożliwia działanie pieca przez kilkanaście godzin, a nad procesem spalania czuwa elektronika.

Jak dobrać moc kotła na pellety?

Nie warto kupować kotła o mocy większej niż obliczona w projekcie domu, bo przez większą część sezonu grzewczego powinien pracować z mocą nominalną (mniejszą od maksymalnej). Będzie wtedy osiągał najwyższą sprawność, czyli z porcji paliwa uzyskiwał najwięcej energii.

Dzięki temu zużycie pelletów będzie mniejsze i do atmosfery trafi mniej zanieczyszczeń powstających w procesie spalania. W ofercie producentów pojawia się coraz więcej kotłów małej mocy – nawet kilkukilowatowych. Taka moc wystarczy do ogrzewania dobrze ocieplonego domu. Jeśli kocioł ma także podgrzewać wodę do mycia, jego moc powinna być większa (w zależności od zapotrzebowania).

Obsługa kotła na pellety

Ponieważ pellety są dozowane do kotła automatycznie, użytkownik jest zaangażowany w jego obsługę tylko sporadycznie – jest to chyba największą zaletą kotłów na pellety w porównaniu z tymi na węgiel czy zwykłe drewno opałowe. Ponadto, pellety są rozpalane przez zamontowane w palniku grzałki uruchamiane automatycznie przez sterownik. W kotłach są też montowane samoczynne systemy gaszenia płomienia i zabezpieczające przed jego cofnięciem się do zasobnika paliwa. Zatem mając do dyspozycji duży zasobnik na pellety, można ogrzewać dom stosunkowo niedrogim paliwem stałym i jednocześnie cieszyć się niemal taką wygodą obsługi kotła jak w przypadku korzystania z droższego oleju opałowego.

Zalety kotłów na pellety w porównaniu z węglem:

prosta i bardzo wygodna obsługa;

niemal w pełni zautomatyzwanie działanie;

łatwa regulacja mocy - bez wpływu na sprawność;

łatwiejsze utrzymanie czystości – załadunkowi paliwa nie towarzyszy wznoszenie się czarnego pyłu pokrywającego wszystko dookoła;

ekologia - pallety to odnawialne źródło energii.

Kotły przeznaczone do spalania pelletu są zwykle sprzedawane z automatycznymi podajnikami i zbiornikami paliwa. Podajniki mają za zadanie dostarczać paliwo ze zbiornika do paleniska. Do wyboru są ślimakowe albo pneumatyczne. Te ostatnie umożliwiają transportowanie pelletu na odległość kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu metrów. Dzięki temu paliwo może być magazynowane w znacznej odległości od kotłowni, np. w osobnym pomieszczeniu lub w zbiorniku ustawionym na zewnątrz. Warto wygospodarować duże pomieszczenie na opał, bo można zaopatrzyć się w jego zapas na cały sezon grzewczy w okresie, gdy jego cena jest najniższa.

Jak działa palnik w kotle na pellety?

Pellety można spalać tak jak każde paliwo stałe – nawet w najprostszym palenisku. Ale wszystkie ich zalety ujawniają się, gdy używa się do tego palnika przeznaczonego specjalnie do spalania granulatu drzewnego. W urządzeniach skonstruowanych do spalania pelletów taki palnik jest umieszczony w korpusie, ale są też palniki do montażu w dowolnym kotle – na przykład zamiast palnika do spalania oleju albo w drzwiczkach kotła zasypowego (na paliwo stałe). Sam palnik montuje się wtedy na zewnątrz korpusu, do wewnątrz wprowadza się tylko dyszę z niewielkim rusztem.

Palnik na pellety to dość skomplikowane urządzenie sterowane elektronicznie. Oprócz rusztu, na który trafia paliwo z dołączonego podajnika, jest w nim też wentylator nadmuchujący powietrze z tlenem potrzebnym do spalania i grzałka inicjująca zapłon. Po uruchomieniu palnika włączają się grzałka oraz wentylator i przez zaprogramowany czas jest podawane paliwo. Po dostarczeniu jego rozruchowej dawki układ sterujący zatrzymuje podajnik i czeka na sygnał obecności płomienia ze znajdującego się w palniku czujnika (fotokomórki). Gdy pojawi się płomień, podajnik jest ponownie uruchamiany. Zaczyna dostarczać niewielkie dawki paliwa i przez zaprogramowany okres, o długości zależnej od mocy palnika, stopniowo je zwiększa, aż do osiągnięcia docelowej wydajności.

Paliwo jest podawane do chwili, w której woda w kotle nagrzeje się do temperatury ustawionej na termostacie zamontowanym w kotle. Wtedy termostat wyłącza podajnik, ale wentylator pracuje nadal, dopóki czujnik płomienia nie zarejestruje jego zaniku. Paliwo przestaje być uzupełniane do chwili, gdy temperatura wody w kotle obniży się do wartości powodującej, że termostat wysyła do sterownika sygnał o konieczności uruchomienia podajnika.

Gdyby w międzyczasie paliwo się dopaliło i płomień wygasł, sterownik włączy na pewien czas nadmuch powodujący oczyszczenie rusztu z popiołu, a następnie zatrzyma wentylator. Kiedy sterownik otrzyma z termostatu kotła sygnał inicjujący procedurę startową, palnik zostanie ponownie uruchomiony.

Co decyduje o sprawności kotła na pellety?

Wysoką sprawność procesu spalania osiąga się dzięki utrzymywaniu optymalnego składu mieszanki paliwowo-powietrznej. W kotłach na pellety odpowiada za to układ automatyki z odpowiednimi czujnikami (sondą lambda, czujnikiem temperatury i ciśnienia w komorze spalania) współpracujący z podajnikiem i wentylatorem. Z im większą precyzją można regulować ich wydajność, tym większą sprawność osiąga kocioł.

W unoszących się nad rusztem spalinach wciąż są jeszcze substancje, które można spalić i dzięki temu uzyskać sporą ilość ciepła – jest to tak zwany gaz drzewny. Aby go spalić, do kotła musi być doprowadzone powietrze nazywane wtórnym – w odpowiednim miejscu i w określonej ilości. Dopracowany układ doprowadzenia powietrza jest kluczem do konomicznej pracy kotła. Jest on inny w kotłach na pellety, a inny w tych na węgiel. Z tego względu zakup kotła na ekogroszek (bez specjalnych dysz doprowadzających powietrze wtórne) w celu palenia w nim pelletami to niezbyt dobry pomysł – nie uzyska się tak wysokiej sprawności jak w kotle przeznaczonym do stosowania tego paliwa.

Na sprawność spalania ma wpływ także możliwość wygaszenia płomienia i ponownego rozpalenia paliwa przez grzałkę. W kotłach na ekogroszek, w których grzałki nie ma, sterownik podtrzymuje płomień dzięki uzupełnianiu paliwa w palniku, przez co może być ono zużywane niepotrzebnie.

Co sprawdzić przed zakupem kotła na pellety?

Przed zakupem sprawdźmy, ile mamy miejsca w kotłowni. Piec na pellety wraz ze zbiornikiem paliwa, a często też zasobnikiem c.w.u. może zajmować sporo miejsca, tym bardziej że trzeba wokół niego zachować wolną przestrzeń umożliwiającą wygodny dostęp.

Jeżeli wybrany przez nas kocioł ma zbyt duże wymiary, lepiej poszukać innego – w ofercie producentów można znaleźć urządzenia o nietypowych wymiarach, na przykład bardzo wąskie. Dostępne są dzisiaj również urządzenia o bardziej kompaktowych wymiarach typowo do małych kotłowni, a dodatkowo z możliwością podłączenia z tyłu lub od góry do przewodu kominowego.

Upewnijmy się też, jaka jest średnica komina. Producenci kotłów na pellety podają dokładne informacje dotyczące średnicy i wysokości komina, z którym mogą współpracować ich urządzenia. Trzeba sprawdzić, czy nasz komin jest odpowiedni.

Sprawdźmy, gdzie jest najbliższy serwis. Do kotła na pellety powinno się raz w roku wzywać serwisanta, który zrobi przegląd urządzenia, wyczyści je i wyreguluje. Oczywiście to nie zwalnia nas z obowiązku przeprowadzania okresowego czyszczenia kotła zgodnie z instrukcją użytkowania załączoną przez producenta. To zapewni jego bezawaryjną pracę przez długie lata.

Kotły na pellety: ceny 2017

Ceny kotłów na pellety zaczynają się od ok. 7,5 tys. zł - tyle zapłacimy za najprostsze modele o nominalnej mocy cieplnej rzędu 10 kW – odpowiedniej do ogrzewania niewielkich domów (do 100 m2). Im większa moc tym wyższa cena kotła, lecz koszty nie wzrastają wprost proporcjonalnie, czasami wystarczy dopłacić 1 tys. zł (nie oznacza to, że lepiej kupić kocioł o większej mocy „na wszelki wypadek”, bo za duża moc zazwyczaj powoduje znacznie niższą sprawność). 8 tysięcy złoty to ceny za modele kotłów stosunkowo proste lub starsze. Nowoczesny kocioł na pellet, wyposażony w nowinki techniczne związane głównie z układem automatycznego sterowania działaniem palnika, kosztuje powyżej 9 tys. zł.

KOSTRZEWA kocioł Mini Bio 10 kW

Zalety:

Najmniejszy kocioł na pellety dostępny w sprzedaży

Zbiornik umieszczony na wymienniku kotła tak, aby nie zajmować dodatkowego miejsca w pomieszczeniu

Dostosowany do spalania pelletów oraz owsa

Bardzo prosta obsługa

Automatyczny start palnika

Kontrola płomienia za pomocą fotokomórki

Automatyczna modulacja mocy palnika, dzięki technologii Fuzzy Logic 2. generacji - obniżającej ilość spalanego paliwa o ok. 20%, a także zmniejszająca zużycie energii elektrycznej

Automatyczne czyszczenie palnika i wymiennika

Opis: kocioł jednofunkcyjny, stojący. Moc nominalna: 10 kW. Palnik wrzutkowy. Podajnik ślimakowy. Kocioł stalowy na biopaliwa stałe, z zasobnikiem i podajnikiem paliwa. Przeznaczony do wodnych instalacji centralnego ogrzewania. Sterowanie pompą c.o., c.w.u. i temperaturą pomieszczenia. Można go zastosować do ogrzewania budynków mieszkalnych o pow. maks. do 120 m2. Pojemność zasobnika paliwa: 230 dm3. Sprawność: > 92%. Gwarancja: 5 lat na wymiennik kotła; 2 lata na automatykę palnika.

Cena kotła: 7499 zł - sprawdź ofertę >>>

Kocioł SAS Multi 1.5 17 kW

Zalety:

Palenisko zastępcze – dodatkowy ruszt wodny

Pionowy układ kaset wymiennika ciepła

Trójciągowy układ komór spalinowych

Samoczyszczący palnik MultiFlame

Automatyczna praca kotła

Możliwość przygotowania c.w.u.

Prosta obsługa i konserwacja

Niski poziom substancji szkodliwych w spalinach

Opis: kocioł stalowy, z podajnikiem i dodatkową komorą spalania, przystosowany do spalania biomasy w postaci pelletów oraz drewna opałowego. Moc nominalna: 17 kW. Podajnik ślimakowy. Palnik MiltiFlame - opatentowany palnik biomasowy, który ma automatyczne, samooczyszczające się palenisko spalające odpowiednio dobraną porcję paliwa. Transport pelletów z zasobnika odbywa się za pomocą mechanizmu dwóch ślimaków, rozdzielonych kanałem przesypowym. Za proces rozpalania odpowiada zapalarka ceramiczna. Kocioł wyposażony w sterownik nadzorujący pracę kotła i pomp oraz miarkownik ciągu powietrza. Pojemność zbiornika paliwa: 90 kg. Zużycie paliwa: 1,1 kg/h. Sprawność nominalna: 85,2%. Gwarancja: 4 lata na działanie kotła; 2 lata na podzespoły elektroniczne.

Cena kotła: 8165 zł - sprawdź ofertę >>>

Kocioł HKS Lazar SmartFire

Zalety:

Nowoczesna automatyka

Sterownik z wyświetlaczem dotykowym

Palnik ze stali nierdzewnej

Kompaktowa konstrukcja

Automatyczne oczyszczanie palnika

System czyszczenia wymiennika

Duży wybór pojemności zasobników

Sonda lambda, sterowanie przez internet (opcje za dopłatą)

Opis: nowoczesny kocioł stalowy, z podajnikiem, przystosowany do spalania biomasy (pelletów). Przeznaczony do wodnych instalacji centralnego ogrzewania. Moc nominalna (cieplna): 15 kW. Palnik zsypowy. Podajnik ślimakowy, ze śluzą zabezpieczającą przed zapłonem paliwa w zasobniku. Sterownik z regulacją pogodową i ekranem dotykowym, wentylator wyciągowy spalin, wbudowana pompa obiegowa i zawór termostatyczny. Sprawność nominalna: 91,1%. Gwarancja: 7 lat na szczelność kotła.

Cena kotła: 14 452 zł - sprawdź ofertę >>>

Kocioł EG-Pellet firmy GREŃ

Zalety:

Możliwość przygotowania c.w.u.

Nowoczesna automatyka: sterownik Pellets Fuzzy Logic 2 generacji - wbudowana pełna automatyka pogodowa, wszystkie czujniki są w komplecie urządzenia

Wizjer umożliwiający podgląd płomienia bez otwierania drzwiczek

Zbiornik o dużej pojemności, jeden zasyp wystarcza na 7 do 30 dni podczas spalania pelletów, groszku węglowego lub owsa

Duży popielnik wybieranie popiołu raz na 5 miesięcy

Automatyczne czyszczenie wymiennika

Opis: kocioł dwufunkcyjny. Moc nominalna 10-60 kW i pojemność zasobnika paliwa 169-223 dm3 (większa za dopłatą) zależą od modelu (pięć wielkości). Palnik retortowy. Podajnik ze śluzą zabezpieczającą przed zapłonem paliwa w zasobniku. Sterownik PID z sondą lambda, czujnik temperatury spalin, wentylator wyciągowy spalin. Sprawność nominalna: 92-94%. Gwarancja: 5 lat na wymiennik kotła.

Cena kotła: 16 000 zł - sprawdź ofertę >>>

Kocioł Orte Power firmy ORTE

Zalety:

Powietrze nadmuchiwane do pomieszczeń może być podgrzewane przez nagrzewnice na pellety zintegrowane z palnikiem, zasobnikiem i podajnikiem paliwa

Brak start energii

Prosta instalacja w porównaniu z instalacją kotła wodnego

Prosta obsługa i konserwacja

Opis: piec do ogrzewania nadmuchowego. Moc nominalna (cieplna) 24-250 kW i wydajność wentylatora 1500-15 200 m3/h zależą od modelu (sześć wielkości). Pojemność zasobnika paliwa: 270 dm3 (za dopłatą 380 lub 560 dm3). Palnik zsypowy cylindryczny. Sprawność nominalna: 86,2-92,7%. Gwarancja: 2 lata.

Cena kotła: 18 450 zł - sprawdź ofertę >>>

Kotły na pellety opinie

Użytkownicy kotłów na pellety chwalą je nie tylko za mniej pracochłonną obsługę niż w przypadku węglowych, ale i za większą czystość w kotłowni – brak uciążliwego pyłu. Zobacz opinie na temat kotłów na pellety na Forum muratordom.pl >>>

"Kocioł na pellet - jestem bardzo zadowolony. Sterownik ma sporo fukcji pozwalających mi oszczędzić paliwo, szczególnie w okresach jesienno-wiosennych (pogodówka). Fajnie się pali. Bardzo niska temperatura spalin z racji dobrej sprawności. W tej chwili ogrzewam tylko wodę, mam ustawione kiedy ma ją grzać, kiedy utrzymywać niższe temperatury. Ma zapalarkę i kiedy jest potrzeba się uruchamia. W tej chwili miesięcznie idzie mi około 80 kg pellet."

"Przy pellecie nie powinno się znacznie "przewymiarowywać" kotła, jeśli potrzebujesz kotła małej mocy z małym wymiennikiem - żeby był efektywny to musi być to rurowy z zawirowaczami.

- Kostrzewa mini BIO

- Cichewicz Compact Pellet

- Lazar

To są kotły, które BEZPIECZNIE będą pracować z mocą nawet poniżej 10 kW - mają efektywne, ale kompaktowe wymienniki oraz zespolone kosze - bo rozumiem, że skoro dom nie jest za duży to miejsca na kocioł też nie ma za dużo."



"Wydaje mi się, że sam piec to nie wszystko. Jeszcze trzeba dobrać dobry pellet. Jak będzie słabej jakości, mokry to będzie słabo się palił, co spowoduje że będzie trzeba go dużo używać."

"Z tego co wiem to pellet jest ekologicznym rozwiązaniem. Może uda się dostać jakieś dofinansowanie z gminy."

"W ciągu sezonu grzewczego w popielniku kotła zbierają się zaledwie dwa-trzy wiadra popiołu, którego łatwo się pozbyć – nadaje się do wykorzystania w ogrodzie jako nawóz."

Kominki i piece wolno stojące na pellety

Wygoda korzystania z pelletów spowodowała, że palniki na to paliwo trafiły także do wkładów kominkowych i pieców wolno stojących. Takie urządzenia działają podobnie jak kominki i piece gazowe – są sterowane elektronicznie, nawet zdalnie (pilotem). Jeśli zatem ktoś uważa, że palenie drewnem jest bardziej ekologiczne niż gazem, bądź po prostu nie ma możliwości korzystania z gazu, może wybrać urządzenie na pelety o podobnej funkcjonalności co gazowe.

Problemem jest w tym wypadku magazynowanie pelletów – piec wstawiony do salonu nie powinien być bardzo duży, a wtedy nie ma w nim miejsca na zapas paliwa. Zintegrowane zasobniki mieszczą go tyle, żeby wystarczyło na kilkanaście godzin palenia. Większe można ukryć wewnątrz obudowy wkładu kominkowego. W tym celu są produkowane zasobniki o nietypowych proporcjach – bardzo wąskie, do zabudowy za wkładem. Można też ustawić kominek czy piec przy ścianie oddzielającej pokój od pomieszczenia gospodarczego i w tym pomieszczeniu umieścić zasobnik, a rurę podajnika przeprowadzić przez otwór w ścianie.