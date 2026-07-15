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Mały domek, domek letniskowy, dom na kółkach. Tutaj liczy się każdy metr, a nawet centymetr. I musi się zmieścić łózko, kuchnia, jakaś szafa, stół. Przecież to dom, i to często dla całej rodziny! A wymiary ma często niewielkie. Małe domki robią furorę, nie tylko dlatego, że małe domki, o powierzchni do 70 metrów kwadratowych możemy stawiać bez zezwolenia. Ale też dlatego, że od czasów pandemii wciąż kochamy ideę małego, drugiego domu za miastem. Wielu z nas kupiło wówczas działkę i postawiło na niej domek. A wielu pewnie właśnie się do takiego kroku przymierza. A to najczęściej niewielkie domki, w którym musi znaleźć się miejsce dla całej rodziny, do gotowania, jedzenia, spania, przechowywania.

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Sypialnia w domku letniskowym. Jak ją urządzić?

W Warszawie na Targach Małych Domów wystawcy zaprezentowali mnóstwo gotowych aranżacji. Zobaczmy, jakie propozycje mają, jeśli chodzi o urządzenie sypialni na kilku metrach kwadratowych. Często na dodatek będącą w tym samym pomieszczeniu, co kuchnia i część dzienna. Zobaczcie zdjęcia.

Gdzie urządzić sypialnię: w strefie dziennej czy na antresoli?

Można zaaranżować wnętrze tak, by połączyć sypialnię z częścią dzienną. Na kilku metrach można ustawić wygodne łóżko, mały stolik, fotel, a nawet półkę na drobiazgi czy książki. Ba, na ścianie możemy nawet powiesić telewizor. W domku letniskowym świetnym rozwiązaniem będzie sypialnia na antresoli. Oczywiście, jeśli czujecie się na siłach, by codziennie wchodzić po wąskiej drabince i schodzić z niej. Jeśli jednak zamiast drabinki będą schodki, już zyskujemy przestrzeń do przechowywania. Małe domki kontenerowe, letniskowe, tiny house to też ta przestrzeń, gdzie sprawdzą się łóżka piętrowe i rozkładane kanapy w części dziennej.

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Meble: Unikaj kompletów

Na koniec: ważna rada architektów wnętrz, jak urządzić małą sypialnię i w ogóle małe wnętrze: Unikaj ozdobnych, stylowych kompletów mebli – przestrzeń będzie bowiem sprawiać wrażenie przeładowanej, zagraconej. W niewielkim pomieszczeniu sprawdzają się proste linie i kształty - apelują.

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