Wiosna to dobry czas na wykonanie odłożonych prac porządkowych. Często jednak brakuje miejsca. Poszukajmy miejsc, które jeszcze nie zostały zagospodarowane. Właściciele mieszkań mogą mieć jednak z tym spory problem, ale warto spróbować. Może uda się zmodernizować istniejący system szaf, wymieniając systemowe elementy na nowszej konstrukcji pozwalające na lepsze wykorzystanie przestrzeni.

Zabudowy pomieszczeń pozwalają do maksimum wykorzystać dostępną przestrzeń. Można samemu pomyśleć nad rozwiązaniami, przeszukując Internet lub skorzystać od początku do końca z profesjonalnej usługi, dzięki której projektant zaaranżuje wnętrze w najbardziej ekonomiczny sposób.

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Szafy wnękowe i nie tylko

Zabudowa umożliwiająca przechowywanie tradycyjnie kojarzona jest z wykorzystaniem przestrzeni wygospodarowanej poprzez uskoki ścian, tzw. wnęk. Ich pojawienie się w przestrzeni domu czy mieszkania wynikają często z konstrukcji samego budynku, np. przebiegu pionu instalacyjnego czy komina. Jednak współcześnie modne są zabudowy całych przestrzeni ścian, które dodatkowo dzięki zastosowanym materiałom są niewidoczne. To bardzo ułatwia zagospodarowanie przestrzeni w bardzo popularnych współcześnie otwartych wnętrzach części dziennych z kuchnią, salonem, a także wyeksponowaną klatką schodową i korytarzem. O ile w korytarzu nawet częściowo widocznym z salonu okucia ułatwiające otwieranie nie będą specjalnie razić, to w części otwartej jadalni, salonu mogą nieco popsuć aranżację wnętrza. W zasadzie obecnie rozwiązania stosowane zabudowach do przechowywania pozwalają umieścić je w każdym pomieszczeniu nawet najbardziej reprezentacyjnym. Jeden ruch ręką otwiera w ścianie przestrzeń, o której istnieniu wiedzą jedynie domownicy. Takie rozwiązania są powszechnie stosowane w minimalistycznie zaprojektowanych wnętrzach, gdzie każdy zbędny element psuje koncepcję. Wszystko można schować wówczas „w ścianie”.

Front szafy to podstawa

Najpopularniejszym materiałem na drzwi, czyli fronty szaf do zabudowy jest płyta MDF. Ma pożądane właściwości wytrzymałościowe, jest łatwa w obróbce, a dodatkowo można ją wykończyć w bardzo różnorodny sposób. Wykończenie frontów z MDF to:

okleiny akrylowe w dowolnym kolorze oraz matowej, półmatowej lub błyszczącej powierzchni,

lakier również w dowolnym kolorze, również metalizowanym od błyszczącego po matowy,

laminowane folią PCV w dowolnym dekorze (drewno, kamien, beton, tynk) i sposobie wykończenia,

okleina drewniana w naturalnych kolorach lub barwiona,

Popularnym materiałem frontów jest także szkło hartowane (4-8 mm) w dowolnym kolorze i różnym stopniu przezierności, a także pokryte nadrukami panele ze szkła oraz lustra.

Wybór jest uzależniony miejscem, w którym będzie zabudowywana szafa. Do garderoby i przedpokojów z pewnością idealne jest lustro chociaż na jednym skrzydle. Lustra także powiększają przestrzeń, więc dobrze zagrają w mniejszych pomieszczeniach. Szklane czy fornirowane to wykończenie do eksponowanych miejsc, np. w jadalni czy salonie. Wówczas ich wybór determinowany jest ogólnym wystrojem całości ściany i wnętrza, szczególnie w przypadku, kiedy chcemy, aby zabudowa była niewidoczna.

Szafy na zawiasach lub szynowe

Najprostszy to oczywiście z uchylnymi skrzydłami, zawiasowy z zawiasami umożliwiającymi regulacje we wszystkich kierunkach i stabilnym mocowaniem, które nie pozwoli na opadanie drzwi. Stosowane bywają do frontów o mniejszej szerokości i wysokości, gdyż mają ograniczenia wagowe ze względu na wytrzymałość mocowania do ścianek szafy i skrzydeł.

Najpopularniejszy jest system przesuwny na szynach montowanych na dolnej i górnej krawędzi lub tylko na górnych, tzw. system podwieszanych. W tym przypadku można stosować skrzydła o wysokości całych pomieszczeń i dużych szerokościach. Najbardziej rozpowszechnione są szyny montowane wzdłuż skrzydeł, ale modne są ostatnio systemy szynowe z szynami poprzecznymi, na których wysuwa się front do przodu razem z elementami do przechowywania – taki sposób umożliwia dostęp z dwóch stron.

Spotykane są także systemy segmentowe wahadłowo-przesuwne z frontami połączonymi zawiasami w segmenty i otwierającymi się harmonijkowo na szynach podłużnych, a następnie po całkowitym otwarciu wsuwanych na szynach poprzecznych w głąb szafy. Takie systemy pozwalają bardzo dokładnie ukryć elementy jezdne i dokładnie wpasować całą konstrukcję w aranżację ściany.

W mniejszych powierzchniach do zabudowania stosowane są okucia ułatwiające otwieranie mniejszych elementów frontowych, za którymi ukryte są przesuwne lub stałe półki czy szufladki. Są to przeważnie okucia umożliwiające uchylenie do góry lub na dół. Są połączone z mechanizmami umożliwiającymi szczelne domykanie i otwieranie za pomocą przyciśnięcia bez pochwytów, tzw system „push to open”.

Dobre wnętrze

Systemy do przechowywania rzeczy i przedmiotów to już nie tylko półki, drążki, szuflady ale cały asortyment różnorakich okuć, które ułatwiają dostęp do zgromadzonych przedmiotów. Układanie rzeczy jednej na drugiej zda egzamin tylko w przypadku niskiego stosu, w dodatku z dostępem wzrokowym. Trudno się szuka czegoś, co schowane jest na dnie pod wieloma warstwami, tym bardziej, że przeważnie nie pamięta się dokładnie miejsca, w którym umieściło się kilka miesięcy temu właśnie teraz potrzebne przedmioty lub części garderoby. W przypadku, kiedy można zrobić szafę o większej niż zazwyczaj głębokości, to z pewnością nie obędzie się bez części pozwalających na wysuwanie elementów, ułatwiających dostęp do rzeczy położonych głębiej.

Producenci szaf i systemów oferują mnóstwo rozwiązań, które pozwalają na szybki i łatwy dostęp do wszystkich rzeczy zgromadzonych w zabudowanych schowkach. Pomocne w zagospodarowaniu wnętrza są m. in.:

wysuwane lub opuszczane wieszaki na ubrania,

wysuwane szuflady i półki na ubrania i akcesoria,

wysuwane komody z szufladami na akcesoria,

wysuwane kontenery różnej szerokości i głębokości,

wyprofilowane półki na buty,

specjalne przegrody na sprzęt narciarski.

W takiej szafie może być ukryte wiele elementów wyposażenia domu, np. stanowisko do prasowania z podłączeniem do żelazka.

Zagospodaruj dostępną przestrzeń

Narzekania, że mamy mało miejsca na nic się nie zdadzą, kiedy rzeczywiście brakuje powierzchni przechowywania. Można ją znaleźć w każdym mieszkaniu, trzeba się tylko dokładnie rozejrzeć. Do niewykorzystanych często miejsc należą ściany okienne w pokojach. Są często zakrywane zasłonami, a to marnotrawstwo. Mogą pomieścić mniejsze elementy systemów zabudowy. Przestrzenie za drzwiami wejściowymi również nie są często zagospodarowane. Sporo miejsca można zyskać pod schodami oraz pod skosami poddasza. Podobnie w szerokim, długim korytarzu, pozostawiając jednak miejsce na wygodne przemieszczanie się. Posiadacze domów są w lepszej sytuacji, ale w każdym mieszkaniu można lepiej zagospodarować przestrzeń.

Przechowywanie na wyższym poziomie – drabinki

W wysokich mieszkaniach systemy przechowywania muszą zapewniać dostęp do najwyżej położonych, czasami ponad 3 m nad podłogą półek czy szafek. Sprawdzonym elementem takich wysokich zabudów są dodatkowe drabinki, ale trzeba je również gdzieś schować. Stosowane są czasami przesuwne drabiny mocowane na szynach, które można wygodnie przemieszczać wzdłuż zabudowy. Jeśli są wyeksponowane na zewnątrz, to zazwyczaj mają estetyczny wygląd harmonizujący z estetyką zabudowy, pełniąc rolę dodatkowego elementu. Jeśli zabudowa jest głębsza, taka drabinka może być schowana za frontami zabudowy. Wbrew pozorom to bardzo ważny element systemów przechowywania, o którym warto pomyśleć jeszcze przed zaprojektowaniem całości.

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