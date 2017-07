Jak segregować śmieci w domu? Poznaj zasady prawidłowej segregacji odpadów

Pojemniki do segregacji śmieci. Dlaczego kolory pojemników są ważne?

Niebieski pojemnik na odpady przeznaczony jest na papier. Możesz tu wrzucać gazety, katalogi i prospekty, papier, zeszyty, książki, papierowe torby, kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania. Pamiętaj by makulatura, którą wkładasz do pojemnika nie była mokra ani tłusta, usuwaj metalowe elementy, takie jak spinacze czy zszywki, a także plastikowe okładki. Do niebieskich pojemników nie wolno wrzucać kalki, papieru termicznego i faksowego, odpadów higienicznych ani kartonów po napojach, mleku i sokach – ich miejsce jest w pojemniku na tworzywa sztuczne.

Żółty pojemnik na odpady przeznaczony jest segregacji plastiku i metalu. Możesz tu wrzucać opakowania z tworzyw sztucznych, plastikowe butelki (PET) i nakrętki, zużyte długopisy, złamane linijki, puste plastikowe opakowania po żywności, kosmetykach i środkach czystości, styropian, kartonowe pudełka pokrytą folią aluminiową po sokach, napojach i mleku, reklamówki z tworzyw sztucznych, a także opakowania i nakrętki metalowe oraz puszki z aluminium, drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, stare nożyczki, kapsle). Z butelek plastikowych i zakręcanych kartonów usuń zakrętki, a same butelki zgnieć przed wrzuceniem do pojemnika. Podobnie zrób z puszkami. Usuń również wszystkie etykietki i nalepki. Jeżeli opakowania są brudne, możesz przed wyrzuceniem wypłukać je i osuszyć. Do żółtego pojemnika nie wolno wyrzucać opakowań z jakąkolwiek zawartością, pojemników po smarach, olejach silnikowych i spożywczych, puszek po farbach, opakowań po aerozolach, opakowań po środkach chwastobójczych czy owadobójczych, sprzętu AGD.

Możesz również spotkać czerwone pojemniki do segregacji śmieci. Są one przeznaczone wyłącznie na puszki aluminiowe, metal i drobny złom.

Zielony pojemnik na odpady przeznaczony jest na szkło lub jedynie na szkło kolorowe, w przypadku gdy obok niego występuje biały pojemnik służący do segregacji odpadków szklanych bezbarwnych. Warto by opakowania szklane (butelki po mleku, sokach, wodzie, słoiki, opakowania po kosmetykach, butelki po napojach alkoholowych) umieszczane w pojemnikach do segregacji były umyte i bez etykietek. Do pojemników na szkło nie wrzucaj butelek z zawartością, ani tych potłuczonych. Pamiętaj również o nakrętkach – wrzuć je do pojemnika na plastik i/lub metal. Do pojemników na szkło nie wolno wrzucać również domowej ceramiki i porcelany, szyb czy luster, a także lamp i żarówek, reflektorów, szkła stołowego (talerzy, szklanek, kieliszków), szkła okularowego ani żaroodpornego.

Do kontenera brązowego wyrzucamy: resztki warzyw i owoców, skorupki jaj, fusy z kawy i herbaty, skoszoną trawę, liście, gałęzie, trociny, chwasty, zawartość worków z odkurzacza, popiół z kominka, resztki jedzenia, ogryzki, papier spożywczy. Do pojemnika brązowego nie wrzucamy: nabiału, tłuszczu, resztek mięsa i ryb, odchodów zwierząt, papierosów, roślin zaatakowanych chorobami, artykułów higienicznych.

Do czarnego pojemnika wyrzucamy śmieci, których nie możemy wyrzucić do żadnego z wyżej podanych pojemników. Możesz tu wyrzucać: porcelanę, szkło stołowe, opakowania po aerozolach, artykuły higieny osobistej, potłuczone szyby, żarówki. Nie wyrzucamy do nich natomiast: odpadów niebezpiecznych, w tym: leków, farb, olejów i ich opakowań, opakowań po środkach ochrony roślin, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (np. świetlówek, baterii i akumulatorów), sprzętu AGD, RTV, odpadów wielkogabarytowych (m.in. mebli, wykładzin, dywanów, materacy i wózków).

Tego NIGDY nie wyrzucaj do kosza na śmieci

Do kosza na śmieci – czy to ogólnego, czy na odpady segregowane – nie wolno ci wyrzucać:

zużytych baterii i akumulatorów,

sprzętu elektronicznego,

gruzu i odpadów budowlanych,

świetlówek, w szczególności energooszczędnych,

farb, olejów i ich opakowań,

lekarstw,

Specjalne pojemniki do segregacji śmieci niebezpiecznych znajdziesz w każdym sklepie ze sprzętem elektronicznym i budowlanym oraz w większości supermarketów, a punkty zbiórki takich odpadów są w każdej gminie.

Przeterminowane leki możesz zostawić w aptece, a gruz i odpady budowlane musisz wywieźć na wysypisko.

Data aktualizacji: 04.07.2016