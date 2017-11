Czy opłaca się kupować okna energooszczędne? Sprawdź, co powinieneś wiedzieć przed zakupem okien

Autor: Vetrex

Rozwiązania oszczędzające energię są w dzisiejszych czasach nie tyle trendem, co koniecznością. Również w świecie stolarki otworowej energooszczędność jest właściwością poszukiwaną od wielu lat. Trudno dzisiaj spotkać osobę, która odwiedzając salon sprzedaży, nie zapytałaby o parametry związane z izolacją termiczną. Większość nabywców poszukuje „ciepłych” okien i drzwi, bo zdaje sobie sprawę z tego, że nowoczesna stolarka służy nie tylko oddzieleniu domowego wnętrza od klimatu panującego na zewnątrz, ale również pozwala zadbać o mniejsze rachunki za ogrzewanie.

Współczynnik przewodzenia ciepła dla okien energooszczędnych

Od stycznia 2021 roku, w oknach umieszczonych na elewacjach, współczynnik przenikania ciepła nie będzie mógł przekraczać 0,9 W/(m2∙K). Obecnie maksymalna dopuszcza wartość Uw wynosi 1,1 W/(m2∙K) dla okien pionowych oraz 1,3 W/(m2∙K) dla połaciowych.

Elementy konstrukcji okna, które wpływają na współczynnik przenikalności cieplnej całego okna czyli U w , to: pakiety szybowe z ciepłymi ramkami dystansowymi i powłokami niskoemisyjnymi, wysokiej klasy profile okienne, kliny izolacyjne, uszczelki i okucia. Odpowiednie zestawienie tych elementów pozwoli zminimalizować utratę ciepła z pomieszczeń. Pamiętajmy jednak, by były to komponenty najwyższej jakości. Czym konkretnie powinny się one charakteryzować i o co warto zapytać, odwiedzając salon stolarki okiennej?

Autor: Vetrex. Profil okna energooszczędnego



Okna energooszczędne - pakiety szybowe

Największy wpływ na wartość współczynnika przenikania ciepła okna U w ma izolacyjność cieplna oszklenia (z uwagi na największy udział w powierzchni okna). Szyby są też lepszym izolatorem niż ramy okienne, dlatego im większą część powierzchni w oknie zajmują, tym korzystniejsze są parametry całej konstrukcji.

Na rynku jest duży wybór szyb zespolonych o różnych wartościach współczynnika przenikania ciepła U g . Najczęściej stosowane dotychczas pakiety dwuszybowe na ogół charakteryzują się współczynnikiem około 1,1 W/(m2∙K). Zestawy trójszybowe uzyskują wartości od 0,4 do 0,7 W/(m2∙K). Dostępne są również wyroby czteroszybowe o współczynniku przenikania ciepła nawet do 0,3 W/(m2∙K), czyli na poziomie zbliżonym do izolacyjności cieplnej współczesnych ścian. Są to jednak oszklenia masywne, wymagające mocniejszej konstrukcji ramy skrzydeł okiennych. Najlepsze efekty uzyskać można w przypadku zastosowania pakietów energooszczędnych. Już dwukomorowe (3-szybowe) zespolenia o współczynniku przenikalności cieplnej szyby (U g ) wynoszącym 0,5 W/(m2∙K), ochronią przed chłodem prawie tak skutecznie jak murowana ściana.

Ramki dystansowe w oknach energooszczędnych

Przestrzenie pomiędzy poszczególnymi taflami szkła w pakietach szybowych wypełnia gaz szlachetny przewodzący ciepło w mniejszym stopniu niż powietrze. Aby ograniczyć przekazywanie ciepła z jednej szyby na kolejną, rozdziela się je tzw. ramkami dystansowymi, potocznie zwanymi „ciepłymi ramkami”. Specyficzna konstrukcja energooszczędnych pakietów szybowych powoduje, że znacząco wpływają one na odpowiednią izolację termiczną całego okna. W najbardziej energooszczędnych oknach oszklenia mają ramki ze stali nierdzewnej oraz z tworzyw sztucznych zamiast aluminiowych, bo te słabiej przewodzą ciepło. Zmniejsza się dzięki temu także ryzyko występowania kondensacji pary wodnej na wewnętrznej powierzchni oszklenia.

Autor: Vetrex. Ciepła ramka Master therm

Powłoka niskoemisyjna

W nowoczesnych rozwiązaniach stosuje się szyby powlekane specjalną warstwą z tlenku metalu, tzw. powłoką niskoemisyjną, która przepuszcza do wnętrza promienie słoneczne o krótkiej długości fal, jednocześnie zatrzymując w budynku promieniowanie długofalowe, „odbijane” przez nią z powrotem do wnętrza. W praktyce oznacza to, że do pomieszczenia wpada przez szybę ciepło słoneczne, które nie jest już z niego wypuszczane.

Profile okienne okien energooszczędnych

Procentowy udział powierzchni okna, jaki stanowią profile okienne, przekłada się na skuteczność ochrony przed chłodem. W systemach energooszczędnych, gdzie montowane są szersze pakiety szybowe, stosuje się profile o większej liczbie komór. Jednak to nie sama ich liczba, a szerokość profili pozwala na osadzenie w nich energooszczędnych pakietów szybowych.

Okna o współczynniku U w ≤ 1,1 są często zbudowane z profili bez wypełnień termicznych, które mają współczynnik przenikania ciepła ramy okna (U f ) nawet 1,5 W/(m2∙K). Aby osiągnąć odpowiednią izolacyjność całego okna, wystarczy w tych zimniejszych profilach zamocować ciepłe pakiety trzyszybowe. Ramy powinny mieć wówczas co najmniej 70 mm. W profilach o niższym U f , wystarczy pakiet dwuszybowy. Na rynku są profile klasy A i B. Te pierwsze mają ścianki zewnętrzne o grubości co najmniej 2,8 mm. Zbudowane z nich okno będzie wytrzymalsze i sztywniejsze. Może być to istotne przy wielkich przeszkleniach. Nieco mniejszą grubość mają zewnętrzne ścianki tańszych profili klasy B.

Współczynnik przenikania ciepła profili jest najbardziej istotny w przypadku okien o niedużych rozmiarach, bo to one mają znaczący udział w powierzchni okna. To samo dotyczy okien dwuskrzydłowych, zwłaszcza w porównaniu z oknami jednoskrzydłowymi o takim samym rozmiarze, bo jeśli zsumujemy powierzchnię wszystkich ram, może okazać się, że jest bardzo duża.