Murator Remontuje: Jak samodzielnie wykonać efekt betonowej ściany? Materiał sponsorowany

Projekt domu Miarodajny - wariant VI

To mały, całoroczny dom, który można wybudować za niewielkie pieniądze. Na niespełna 50 mkw. architekt zaprojektował dwa pokoje: 10-metrową sypialnię oraz 23-metrowy salon połączony z kuchnią. Jest tam również kotłownia oraz łazienka, która pomieści nie tylko prysznic, ale też i wannę. Mimo niewielkiego metrażu w salonie znalazło się miejsce na stół jadalniany, przy którym można zjeść obiad czy przyjąć gości. Przy domu nie mogło również zabraknąć tarasu, na którym można wypić poranną kawę. Miarodajny - wariant VI to przestrzeń idealna dla singla lub pary, którzy nie mają zbyt dużych potrzeb lokalowych, ale marzą o własnym domu. W razie potrzeby istnieje możliwość aranżacji poddasza, co pozostawia duży komfort i spokój domownikom. Ten uroczy dom ma klasyczny wygląd, a deski na elewacji - w przyjemnym miodowobrązowym kolorze - sprawiają, że prezentuje się bardzo przytulnie, dobrze komponując się z otaczającą zielenią. Cały projekt i koszty:

Dom miarodajny VI. Projekt

Autor: Archiwum serwisu Dom C333

Dom Trafna decyzja (etap II)

To niewielki, kompaktowy dom, zaprojektowany na planie prostokąta. Jego wielką zaletą są niskie koszty budowy. Ma powierzchnię użytkową wynoszącą blisko 80 m2, ale może tu wygodnie mieszkać nawet pięcioosobowa rodzina. Jest przemyślany, praktyczny, wygodny. Budynek podzielono na dwie strefy: dzienną – na parterze oraz nocną – na poddaszu. W części dziennej zaplanowano otwartą kuchnię, sąsiadującą z jadalnią, a następnie – wypoczynkowy kącik z narożną kanapą i zabudową TV. Schody znajdują się naprzeciwko przedsionka i przylegają do dwóch ścian, zabierając minimum powierzchni. Z prawej strony zaprojektowano sypialnię, która może służyć mieszkańcom lub być pokojem dla gości. Dolna łazienka dedykowana jest mieszkańcom parteru oraz pełni funkcję wc dla gości i domowników przebywających w salonie. Warto też wspomnieć o tarasie, który zajmuje dwie ściany. Poddasze domu to trzy dodatkowe sypialnie oraz łazienka z wanną i prysznicem. Drewniane elementy są w kolorze ciemnego orzecha, dom ma grafitowy dach oraz biały tynk. Dom Trafna decyzja można realizować etapami.

Cały projekt, rzuty i koszty:

Projekt domu Trafna decyzja

Autor: Archiwum serwisu Dom

MG0465, Willa Parkowa 6

Projekt domu Willa Parkowa 6 jest kolejną wersją projektu z serii "Willi Parkowych". Dom nawiązuje stylistycznie do pozostałych "Wilii Parkowych", ale ma zdecydowanie inny rzut i układ funkcjonalny. Dom jest parterowy, z dodatkowym strychem - poddaszem, które może pozostać pustą przestrzenią nad parterem, ale też może pełnić rolę poddasza użytkowego. Bryłę zaprojektowano na planie litery "L" z dobudowaną częścią garażową.

Dzięki takiemu kształtowi domostwo będzie pasowało zarówno na działkę z ogrodem z tyłu domu, jak i z ogrodem z boku. Projekt domu Willa Parkowa 6 może też być dobrą propozycją dla działki narożnej. Wewnętrzne patio od strony ogrodu tworzy zamkniętą intymną przestrzeń tarasową z pięknym zadaszeniem nad tarasem i dwukondygnacyjnymi oknami łączącymi salon z ogrodem.

W dwóch bocznych skrzydłach budynku mieszczą się pokoje mieszkańców - dwie sypialnie dziecięce z łazienką w jednym, oraz apartament rodziców z łazienką i garderobą, oraz gabinetem do pracy w drugim. Pośrodku domu, w centralnym miejscu mamy piękny wysoki salon a dużym oknem na taras i ogród.

Na górnej kondygnacji zaprojektowano antresolę nad salonem, oraz dodatkową przestrzeń, w której bez problemu można urządzić dodatkowe trzy pokoje, albo wydzielić przestrzeń magazynową domu, czy przeznaczyć całe poddasze na rekreację - dowolnie. Projekt domu Willa Parkowa 6 to reprezentacyjna luksusowa podmiejska rezydencja, stylowej i ponadczasowej architekturze. Dom nie jest mały, ale jego wielkość nie jest przesadzona. Budynek jest energooszczędny i ma sensownie zaprojektowaną konstrukcję. Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi projektami domów z serii parkowych: (Willa Parkowa), (Willa Parkowa 2), (Willa Parkowa 3), (Willa Parkowa 4), (Willa Parkowa 5), (Willa Parkowa B), (Willa Parkowa C), (Willa Parkowa D).

Tu szczegóły projektu:

Luksusowa willa MG0465

Autor: Archiwum serwisu

EC383, Nowatorski z wentylacją i rekuperacją

Patrząc na elewację wejściową, budynek prezentuje się wręcz ascetycznie, nie zdradzając, co kryje elewacja boczna. Gdy jednak przeniesiemy się do ogrodu, odbiór wizualny domu zmienia się niebywale. Widzimy tu obudowany z trzech stron taras, który roztacza się wzdłuż całego budynku. Od strony salonu i kuchni taras został poszerzony, aby swobodnie ulokować meble ogrodowe. Wiodącym elementem ścian jest jasne drewno, które idealnie komponuje się z białą obudową. Jasnoszara stolarka świetnie współgra z szarością dachu. Taras oraz wnętrze wydają się integralną całością. Reprezentacyjnym miejscem domu jest obszerny salon, połączony z kuchnią za pomocą wyspy. W strefie wypoczynku przewidziano kominek, usytuowany w centralnej części domu. Dzięki takiej lokalizacji, ciepło kominka rozprzestrzeni się na cały parter. Trzon komunikacyjny stanowi długi korytarz, z którego zaplanowano wejścia do pozostałych pomieszczeń. W projekcie przewidziano miejsce na cztery sypialnie, w tym jedną – z indywidualną łazienką i garderobą. Trzy sypialnie mają dostęp do tarasu, co jest niewątpliwie ich dużym atutem. Zaprojektowano również dodatkową łazienkę i wc, a także kotłownię, która jednocześnie pełni funkcję pralni. Obok salonu można zlokalizować schody, które będą prowadzić na poddasze, w przypadku jego adaptacji. Nowatorski to nowoczesna bryła, świetnie doświetlone wnętrza oraz idealnie zaaranżowana przestrzeń. Rozwiązania projektowe zostały oparte o energooszczędne technologie, z zastosowaniem wentylacji mechanicznej i rekuperacji.Projekty domów z Kolekcji Muratora są dostępne także w wersji lustrzanego odbicia.

Tu projekt, wymiary i koszty:

Ascetyczny dom EC383. Jasne drewno

Autor: Projekt: Grzegorz Kaliciak / Katalog Projektów Muratora/ Materiały prasowe

A113, Dobry Wybór

Prosta bryła budynku, zaprojektowana na planie prostokąta, oraz dwuspadowy dach z małymi okapami, to nie tylko niższe koszty budowy, ale również nowoczesny i ponadczasowy wygląd. Do wykończenia elewacji przewidziano dwa materiały: panele drewniane oraz tynk. Zaproponowano dwie kolorystyki – z tynkiem w kolorze białym, który wyraźnie kontrastuje z kolorem drewna, oraz z tynkiem ciemno szarym, który obecnie cieszy się dużą popularnością. Całość zwieńcza prosty dach o szarej bądź grafitowej barwie. Niewątpliwym, kolejnym atutem domu jest strefa zewnętrznego relaksu. Dwustronny taras o powierzchni prawie 33 m2 to świetne miejsce – zarówno do postawienia stołu i spożywania rodzinnych posiłków na świeżym powietrzu, jak i odpoczynku na wygodnych kanapach w towarzystwie kawy i dobrej książki.

Strefa dzienna: Zaplanowano w niej ustawny salon oraz otwartą kuchnię z wyspą. Z kuchnią sąsiaduje pomieszczenie gospodarcze. Przejście ze strefy dziennej do sypialnianej oddzielono dwuskrzydłowymi drzwiami.

Propozycja usytuowania schodów w przedsionku, czyli w miejscu niekolidującym z użytkową funkcją parteru, idealnie sprawdzi się dla dwóch rodzin. Parter mogą zająć rodzice z jednym lub dwójką młodszych dzieci, a zaadaptowane poddasze – nowożeńcy.

Przestrzeń wyższej kondygnacji, o powierzchni użytkowej 56,5 m2, pozwoli na wygospodarowanie sypialni, łazienki oraz salonu z aneksem kuchennym, czyli drugiego, niezależnego mieszkania. W projekcie Murator A113 Dobry wybór, część dzienna zajmuje powierzchnię ok. 43 m2, a nocna mieści trzy sypialnie – dwie jednoosobowe o powierzchni 11 m2 każda oraz dwuosobową o powierzchni ponad 12 m2. Przewidziano tu także sporą, bo 5-cio metrową łazienkę z oknem oraz dodatkową toaletę.W wariancie Murator A113+AR1 Dobry wybór 1, na tej samej powierzchni parteru, zaproponowano dwie sypialnie (19,4 m2 oraz 12,4 m2) i nieco większą strefę dzienną (45,9 m2). Jej powiększony metraż wynika z przesunięcia ścianki działowej znajdującej się między salonem a dużą sypialnią .W aranżacji Murator A113+AR2 Dobry wybór 2 z dużej sypialni została wydzielona garderoba o powierzchni 3,6 m2. Układ pozostałych pomieszczeń jest tożsamy z wariantem A113+AR1.

Rzuty i koszty:

A113 Dobry Wybór