Ołowniki to rośliny o wyjątkowo atrakcyjnych kwiatach i długim okresie kwitnienia. Znanych jest ich kilkanaście gatunków, ale w uprawie spotykany jest przede wszystkim ołownik uszkowaty, nazywany też ołownikiem przylądkowym (łac. Plumbago auriculata).

Autor: Getty Images Ołownik uszkowaty

Jak wygląda i jak kwitnie ołownik?

Ołownik uszkowaty to egzotyczny, pochodzący z tropikalnych rejonów Afryki Południowej półkrzew, który ma wiele walorów ozdobnych. Choć w naszym klimacie nie może być przez cały rok uprawiany na zewnątrz, warto się nim zainteresować, bo kiedy zakwitnie, trudno jest przejść obok niego obojętnie.

W swojej ojczyźnie ołownik może osiągać 3-4 m wysokości i podobną szerokość, ale w uprawie doniczkowej jest jednak zwykle znacznie niższy, gdyż dorasta do 1-1,5 m wysokości, rozwijając długie, cienkie, rozgałęzione, początkowo wiotkie, później drewniejące u podstawy pędy, które wspinają się po podporach mimo braku organów czepnych.

Ołownik uszkowaty tworzy liczne, zielone, wydłużone, eliptyczne liście z krótkim ogonkiem, kilkoma mniejszymi przylistkami i widocznym u podstawy „uszkiem” (stąd nazwa gatunkowa) rośliny.

Ołownik zakwita wiosną (w maju) i kwitnie nieprzerwanie aż do późnej jesieni (do października). W okresie kwitnienie wygląda wyjątkowo atrakcyjnie. Kwiaty ołownika są małe, pięciopłatkowe, rozłożyste, zebrane na szczytach pędów w gęste, groniaste kwiatostany. Zielony kielich kwiatowy znajdujący się pod koroną kwiatu jest pokryty licznymi włoskami gruczołowatymi, wydzielającymi kleistą substancję, przez co cały kwiatostan jest lepki (cecha ta utrudnia nieco przycinanie i pielęgnację rośliny).

Kwiaty ołownika kojarzą się z kwiatami floksów wiechowatych, gdyż są do nich łudząco podobne. U gatunku przybierają jasnoniebieską, nieco stalową barwę. Mogą być też lazurowoniebieskie ('Dark Blue') lub białe (np. 'Alba').

Autor: Getty Images Ołownik uszkowaty

Autor: emer1940/ Getty Images Ołownik uszkowaty w formie piennej

Jak pielęgnować ołownik?

Niestety, choć ołownik jest niezwykle efektowny, jest też dość wymagający i tylko w odpowiednich warunkach może w pełni zaprezentować swoją urodę.

W uprawie oczekuje ciepłego, słonecznego stanowiska i żyznego, próchniczego, przepuszczalnego, stale lekko wilgotnego podłoża.

Nie znosi suszy, ale jest też wrażliwy na zalanie, dlatego należy podlewać go często, lecz umiarkowanie, za każdym razem sprawdzając, czy wierzchnia warstwa ziemi w doniczce już lekko przeschła. Dno doniczki dobrze jest też wyłożyć grubą warstwą drenażu (np. keramzytu), który utrzyma nadmiar wody z dala od korzeni rośliny.

W sezonie wegetacyjnym ołownika warto też systematycznie zasilać wieloskładnikowymi nawozami dla roślin kwitnących, gdyż jest dość żarłoczny.

Ołownik zwykle nie wymaga systematycznego cięcia, ale kiedy nadmiernie się rozrośnie, można bez obaw skrócić jego pędy, gdyż zabieg znosi bardzo dobrze.

Na zewnątrz ołowniki mogą być wystawione wiosną, ale dopiero po minięciu wiosennych przymrozków (po Zimnej Zośce).

Jak przechować ołownik przez zimę?

Największym wyzwaniem w uprawie ołownika jest jednak zima, której roślina nie może spędzać na zewnątrz. Kiedy wiec lato dobiega końca, a jesień staje się coraz chłodniejsza, jeszcze przed pierwszymi przymrozkami ołownika trzeba zabrać z balkonu lub tarasu i przenieść do jasnego, chłodnego pomieszczenia, w którym będzie mógł spędzić zimę (optymalna temperatura to 5-10°C). W okresie zimowego spoczynku nie należy ołownika nawozić, a podlewanie ograniczyć do absolutnego minimum (podłoże powinno być prawie suche).

Zanim jednak przeniesiemy ołownika do pomieszczenia zimowego, powinniśmy mocno skrócić jego pędy (nawet o połowę), dzięki czemu lepiej zniesie zimę, a w przyszłym sezonie ładniej się rozkrzewi. Nie należy się też martwić, kiedy ołownik podczas spoczynku zrzuci większość liści, gdyż jest to dla niego zjawisko naturalne (wtedy nie potrzebuje już światła).

Na przedwiośniu (w marcu) ołownika można już zacząć stopniowo przyzwyczajać do wyniesienia na zewnątrz, umieszczając go w cieplejszym i bardziej widnym miejscu (należy chronić go jednak przed bezpośrednim słońcem). W razie potrzeby można go też wtedy przesadzić do nowej ziemi, wybierając dla niego jak najbardziej żyzne i próchnicze podłoże dla roślin doniczkowych.

Jak rozmnażać ołownik?

Ołowniki mają tendencję do tworzenia odrostów korzeniowych, dlatego przy okazji przesadzania, łatwo można roślinę rozmnożyć, oddzielając odrosty od egzemplarza matecznego i sadząc je w nowej doniczce. Rośliny można też rozmnożyć za pomocą zielnych sadzonek pędowych, pobieranych latem.

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