Begonia Dragon Wing - wyjątkowy mieszaniec

Niezwykle efektowna begonia Dragon Wing, jest wyjątkowym mieszańcem, uzyskanym ze skrzyżowania begonii stale kwitnącej i begonii bulwiastej. Po pierwszym z rodziców odziedziczyła niewielkie kwiaty z żółtym, wypukłym środkiem, natomiast po drugim duże, skórzaste, ukośne, błyszczące liście. Mimo cech wspólnych begonia dragon zdecydowanie przewyższa atrakcyjnością oba gatunki rodzicielskie i to pod wieloma względami. Rośnie wyjątkowo szybko, osiągając w sezonie nawet 60-70/80 cm wysokości.

Jak wygląda begonia Dragon Wing?

Za sprawą mięsistych, grubych, ulistnionych pędów begonia Dragon Wing tworzy rozłożystą kępę. Jej największą ozdobą są jednak niezwykle efektowne, liczne, zwieszające się kaskadowo w dół kwiatostany, które pojawiają się na pędach przez całe lato. Kwiaty mają żółty wypukły środek.

Do niedawna begonia dragon była dostępna tylko w jednym, czerwonym kolorze (Dragon Wing Red), jednak obecnie pojawiły się też nowe odmiany o kwiatach różowych (Dragon Wing Pink) i białych (Dragon Wing White).

Uprawa begonii Dragon Wing - wymagania i pielęgnacja

Chcąc cieszyć się niezwykłą urodą tej pięknej rośliny musimy zapewnić jej odpowiednie warunki. Begonia Dragon Wing jest bardzo tolerancyjna i potrafi dostosować się do różnych warunków, ale pewnych błędów uprawowych nam nie wybaczy.

W przeciwieństwie do swoich rodziców, może rosnąć na różnych stanowiskach zarówno w cieniu jak i w słońcu. Doskonale znosi upał i suszę, choć na słonecznej rabacie oczekuje bardziej wilgotnej gleby.

Szczególnie dobrze rośnie na podłożach próchniczych, żyznych, przepuszczalnych i lekko kwaśnych, ale poradzi sobie też na każdej typowej glebie ogrodowej.

Begonia dragon jest też stosunkowo odporna na choroby i szkodniki, a wiec zwykle nie wymaga zabiegów ochronnych. Warto natomiast zasilać ją w sezonie odpowiednimi, wieloskładnikowymi nawozami dla begonii, gdyż ze względu na szybki wzrost i obfite kwitnienie, zużywa sporo składników odżywczych.

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Czego nie lubi begonia dragon?

Mimo tak licznych zalet, begonia dragon nie jest jednak rośliną idealną i niezniszczalną. Źle znosi dużą wilgotność podłoża i nie lubi długotrwałych opadów, dlatego podczas mokrego, chłodnego lata gorzej rośnie i słabiej kwitnie, a jej uroda gaśnie.

Zagraża jej również wiatr. Mięsiste grube pędy są jednocześnie dość kruche i mogą łamać się lub pękać pod wpływem silniejszego wiatru. Z tego względu dla rośliny należy przeznaczyć miejsce osłonięte i zaciszne, a jeśli latem opady są częste, warto rozważyć uprawę rośliny w donicy na zadaszonym tarasie lub balkonie.

Czy begonia dragon jest wieloletnia?

Begonia dragon jest rośliną trwałą, ale też wrażliwą na chłody i już niewielki przymrozek. Temperatury 4-5°C mogą całkowicie ją zniszczyć. Jeśli mamy więc możliwość spróbujmy przechować ją do następnego roku w pomieszczeniu. Wprawdzie nie jest o łatwe, ale jeśli roślina przetrwa, w kolejnym sezonie znów będziemy mogli cieszyć się jej urodą.

Zimowanie begonii dragon - jak przechować Dragon Wing do następnego sezonu?

Begonię dragon można przechować przez zimę na dwa sposoby.

Prostsza metoda, dająca też większą szansę powodzenia, polega na wykopaniu rośliny z całą bryłą korzeniową wczesną jesienią i posadzeniu jej do donicy. Następnie roślinę umieszczamy w jasnym, chłodnym pomieszczeniu, zabezpieczonym przed mrozem (optymalna temp. to ok. 10-14°C). Za zimowisko może posłużyć begonii oszklona weranda lub widna klatka schodowa. W czasie zimowania rośliny nie nawozimy, a jej podlewanie ograniczamy do absolutnego minimum (tyle tylko, aby ziemia w doniczce całkiem nie wyschła).

Trochę trudniej będzie przechować roślinę w postaci bulw. Ryzyko takiego rozwiązania polega głównie na większej podatności bulw na wysychanie i choroby grzybowe, przez co w kolejnym sezonie mogą już nie wznowić wegetacji. W tym przypadku musimy wykopać begonię jeszcze przed pierwszymi przymrozkami, oczyścić jej bulwy z pędów i ziemi, ułożyć je pojedynczymi warstwami w ażurowych skrzynkach, zasypać suchym torfem i umieścić w chłodnym, ciemnym pomieszczeniu (5-10°C).

Pod koniec zimy (luty-marzec) bulwy wyjmujemy ze skrzynek, dokładnie je oglądamy i tylko najdorodniejsze sadzimy płytko w donicy wypełnionej lekkim, wilgotnym podłożem. Oczka śpiące widoczne na bulwach muszą być skierowane do góry. Następnie umieszczamy w jasnym, ciepłym pomieszczeniu (temp. 16-18°C).

Po posadzeniu bulwy podlewamy systematycznie, ale umiarkowanie, bo nadmiar wody może doprowadzić do ich zgnicia. Jeśli bulwom udało się przetrwać zimę i w wyniku naszych zabiegów wznowią wegetację, po minięciu wiosennych przymrozków (koło maja), rośliny można wystawić je na balkon lub taras bądź posadzić na rabacie w ogrodzie.

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