Mrówki w domu i w ogrodzie. Poznaj sposób na mrówki

Jakie szkody wyrządzają mrówki w domu i w ogrodzie

uszkadzają drewniane elementy budynków, budując w nich gniazda,

uszkadzają i zanieczyszczają żywność,

przesuszają ziemię, drążąc w niej korytarze i budując gniazda,

odkrywają korzenie, bulwy i kłącza roślin, drążą w nich otwory,

powodują (pośrednio) osłabienie roślin zasiedlonych przez mszyce i inne szkodniki wydzielające rosę miodową, ponieważ opiekują się tymi szkodnikami,

uszkadzają drzewa, budując gniazda w ich drewnie,

niszczą pąki i kwiaty w poszukiwaniu nektaru,

w czasie suszy ogryzają młode pędy wierzchołkowe roślin.

Co warto wiedzieć o mrówkach

Mrówki tworzą duże społeczeństwa, w których życie jednostki podporządkowane jest interesom całej kolonii. Kolonię zakłada samica - królowa, której jedynym obowiązkiem jest składanie jaj. W gnieździe, zależnie od gatunku, może być jedna albo tysiące królowych. Najczęściej – od dziesięciu do trzydziestu. W okresie godowym samice i samce mają skrzydła. Najliczniejszą grupą są niepłodne samice – robotnice. Budują i uprzątają mrowisko, bronią go przed intruzami, opiekują się potomstwem, zbierają i dostarczają pożywienie innym członkom społeczności.

Mrówki odżywiają się pokarmem roślinnym i zwierzęcym – najchętniej bogatym w cukry i białka. Niektóre są drapieżne i nawet 30% ich diety stanowią inne owady. Chętnie jedzą rosę miodową – opiekują się wytwarzającymi ją owadami – czasami hodują w mrowiskach mszyce jako „dojne krowy”.

Mrówki porozumiewają się za pomocą dotyku, dźwięków i zapachowych substancji chemicznych zwanych feromonami znacznikowymi, którymi znaczą ścieżki wiodące do źródła pokarmu (nocą feromon znacznikowy ułatwia orientację w terenie). W dzień mrówki kierują się wzrokiem.

Mrówki: gmachówki, murawka darniowa, hurtnica

Gmachówki to ponad tysiąc gatunków, żyjących w lasach, na polach uprawnych i na terenach zurbanizowanych. Ciała robotnic mają długość od 6 do 10 mm, a królowych – 15 mm i więcej. Gmachówki mogą mieć barwę od czerwonobrązowej do czarnej. W środowisku miejskim zakładają kolonie macierzyste najczęściej w starszych drzewach, a kilka do kilkunastu gniazd satelickich bez królowych – w drewnianych elementach budynków, które uszkadzają. Wielkość kolonii gmachówek zależy od gatunku – w jednej może być nawet ponad 50 000 robotnic. Są aktywne nocą.

Murawka darniowa. Bardzo pospolita. Robotnice mają 2,5-3,5 mm długości. Są barwy jasnobrązowej aż do czarnej, z jasnymi odnóżami i czułkami. W terenach zurbanizowanych zakładają gniazda w ścianach domów i pod podłogami, pod nawierzchniami ścieżek i dróg, pod kamieniami w pobliżu ścieżek. Można też znaleźć gniazdo murawki w deskach starych płotów. Podgryzają korzenie lub wygryzają chodniki w podziemnych częściach roślin. Budują kopczyki nadziemne. Przychodzą do mieszkań w poszukiwaniu słodkich i tłustych pokarmów. Kolonie najliczniejsze są wiosną i latem – mogą liczyć nawet wiele tysięcy osobników. Na zimę przenoszą się do budynków i zakładają gniazda w najcieplejszych miejscach – chętnie w szparach konstrukcji drewnianej przy górnej warstwie obmurowania. Otwory wyjściowe z gniazda budują z drobnego żwiru, cząstek martwych owadów i włókien drewna. Nie niszczą drewna, ale ślady ich działalności można błędnie odczytywać jako uszkodzenie drewnianych elementów.

Brunatnoczarna hurtnica czarna i podobna do niej, żółto ubarwiona, podziemnica zwyczajna są bardzo pospolite w miastach. Robotnice mają do 5 mm długości, królowe – do 15 mm. Gniazda zakładają na zewnątrz budynków: w ścianach i pod brukowanymi drogami. W ogrodach i na polach budują z ziemi kopczyki. Odkrywają korzenie roślin oraz przesuszają glebę, gdy budują w niej gniazda i wytyczają ścieżki. Zbierają pokarm w dużej odległości od mrowiska – przychodzą do pomieszczeń mieszkalnych i dostawszy się do żywności, uszkadzają ją oraz zanieczyszczają.

Sposób na mrówki: jak zniszczyć całą kolonię mrówek

Trzeba odnaleźć i zniszczyć gniazdo mrówek, zalewając je wrzącą wodą lub wraz z najbliższym otoczeniem, traktując insektycydem kontaktowym (Mrówkiller, POLCYP 0,4 SL, Mrówkofon, AgrEvo-Pylisty preparat przeciw mrówkom, AgrEvo-Płynny preparat przeciw mrówkom”, KAPO, ANT-STOP-przeciw mrówkom).

Jeśli są to gmachówki, trzeba też zniszczyć gniazda satelickie, bo inaczej kolonia zostanie szybko odbudowana – mrówki z gniazd satelickich wymieniają robotnice i potomstwo z gniazdem matecznym.

Sprawdź też: domowe i sprawdzone sposoby na mszyce >>>

Jeżeli gniazda są trudne do odnalezienia, można wykładać przynęty z wolno działającym środkiem owadobójczym (można go mieszać z miodem lub syropem) na trasach mrówek w ogrodach i w mieszkaniach. Zbieraczki zanoszą taki pokarm do gniazda i karmią nim inne robotnice, larwy i królowe. Najskuteczniejsze są trutki na mrówki: Faratox, Faratox B, Lafarex K zawierające metopren – preparat hormonalny, który hamuje rozwój larw i poczwarek. Ponadto samice, które powstaną z larw karmionych trutką, są mniej płodne lub bezpłodne. Zadowalające wyniki dają też Maxforce Żel i Combat oraz przynęty zatrute boraksem lub kwasem borowym: Antifar, Boratox, Ekosan AK, Forbiotox, Formix I, Formix II, Gokirokku, Higiena 94, Skantox, Mizar, Monotox, Prusatox. Trutkę na mrówki można też wykonać samodzielnie: wymieszać boraks, wodę i cukier w stosunku wagowym 1:18:7 (proporcja ta jest ważna, ponieważ nadmiar trucizny zniechęca mrówki, a jeśli jest jej zbyt mało, trutka nie jest skuteczna). Mimo stosowania od wielu lat przynęt ze związkami boru, mrówki nie uodporniły się na nie.

Zasiedlone przez gmachówki elementy drewniane warto – jeśli są świeżo opanowane – opryskać insektycydem o działaniu kontaktowym „AgrEvo. Płynny preparat przeciw mrówkom”, KAPO, Mrówkiller, „ABC – płynny preparat na mrówki” lub wstrzyknąć preparat do wygryzionych otworów. Jeżeli drewniane elementy są już stoczone – trzeba je wymienić.

Sprawdź też: skuteczne sposoby na ślimaki w ogrodzie >>>

Domowe sposoby na mrówki: jak pozbyć się mrówek nie zabijając ich

Po pierwsze można stworzyć trudną do pokonania barierę dla mrówek:

zalepić otwory wokół rur wodociągowych i instalacji centralnego ogrzewania, uszczelnić spękania murów,

jeśli to możliwe, opryskać ściany i sufit mlekiem wapiennym,

opryskać powierzchnię wokół szczelin i otworów, którymi przedostają się mrówki do budynku, oraz ościeżnice drzwi, okien, wentylatory, przewody i kanały, listwy podłogowe. Najlepiej użyć do tego preparatów: ABC – płynny preparat na mrówki lub AgrEvo-Płynny preparat przeciw mrówkom,

rozsypać na trasach przemarszu mrówek siekaną pietruszkę lub zmielony pieprz ziołowy, których zapachu nie lubią.

Po drugie nie wabić mrówek do pomieszczeń:

wrzucać odpadki organiczne do szczelnych pojemników na śmiecie,

przechowywać żywność w szczelnych pojemnikach,

Można też mrowisko przykryć doniczką napełnioną suchą ziemią. Gdy mrówki przeniosą do niej potomstwo, doniczkę wyniesiemy poza ogródek.

Wiosną mrówki gnieżdżące się na zewnątrz zabudowań stają się aktywne, gdy temperatura otoczenia jest wyższa niż 10°C. Latem robotnice poszukują pokarmu w siedzibach ludzkich. Uskrzydlone mrówki (w okresie godowym) pojawiają się chmarami na roślinach w ogrodzie, na ścianach budynków, a nawet wlatują do pomieszczeń. Nie zaleca się niszczenia ich – masowe loty nie trwają długo i po kilku dniach problem sam znika.

Mrówki w ogrodzie: Maja Popielarska wideo

Zastanawiasz się, jakie metody zastosować, aby pozbyć się mrówek z ogrodu? Oto kilka sprawdzonych sposobów na skuteczną walkę z tymi uciążliwymi owadami. Warto jednak pamiętać, że mrówki mają także pożyteczne działanie. Czy wiesz jakie?

Mrówki przynoszą także korzyści...

Pamiętajmy, że mrówki w ogrodzie są dla nas pożyteczne – zabijają i zjadają liczne szkodliwe owady. Jeśli nie są bardzo uciążliwe – tolerujmy je nie tylko w ogrodzie, ale nawet w pomieszczeniach.