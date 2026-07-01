Branża zieleni spotka się w EXPO XXI. Ważne premiery dla deweloperów i projektantów

Warszawskie centrum EXPO XXI w dniach 3–5 września 2026 roku stanie się miejscem spotkań dla branży ogrodniczej. W ramach targów ZIELEŃ TO ŻYCIE swoją ofertę zaprezentuje ponad 170 wystawców z Polski i Europy, w tym ponad 130 szkółek i producentów roślin. Wydarzenie skupi się na prezentacji tysięcy drzew, krzewów, bylin oraz roślin balkonowych, stanowiąc platformę do nawiązywania kontaktów biznesowych i poznawania rynkowych trendów.

Bilety na to wydarzenie są dostępne online: https://rejestracja.zielentozycie.pl/?group=ONE_DAY&utm_source=Murator_07

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Ogród pokazowy jako odpowiedź na współczesne potrzeby miejskie

Jednym z głównych punktów programu będzie ogród pokazowy „Terapia ogrodem w mieście”. Jego celem jest zaprezentowanie, jak projektowanie zieleni może wspierać codzienne samopoczucie i odpowiadać na potrzeby różnych grup użytkowników przestrzeni miejskiej. Koncepcja zakłada podział na strefy funkcjonalne, w tym przestrzeń relaksu dla osób aktywnych zawodowo, miejsce przyjazne dzieciom oraz część dostosowaną do wymagań seniorów.

Projekt ogrodu zostanie zrealizowany na podstawie zwycięskich prac z Ogólnopolskiego Konkursu Studenckiego, organizowanego przez targi ZIELEŃ TO ŻYCIE we współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Twórców Ogrodów (OSTO). Inicjatywa ma na celu promowanie świadomego doboru roślin w kontekście tworzenia przestrzeni sprzyjających zdrowiu i codziennemu funkcjonowaniu mieszkańców.

Premiery roślinne i nowe trendy na rynku

Ważnym elementem wydarzenia będzie Konkurs Roślinnych Nowości, w ramach którego prezentowane będą odmiany dopiero wprowadzane na rynek. Dla projektantów zieleni, deweloperów oraz zarządców nieruchomości jest to okazja do zapoznania się z roślinami o nowych cechach, takich jak zwiększona odporność, unikalny wygląd czy innowacyjne zastosowanie w aranżacji przestrzeni. Wiele z prezentowanych nowości ma potencjał, by w kolejnych sezonach stać się popularnym wyborem w projektach komercyjnych i prywatnych.

Możliwość bezpośrednich zakupów i pozyskania unikatowych gatunków

Targi obejmą również kiermasz roślin, dając uczestnikom możliwość zakupów bezpośrednio u producentów. Oferta będzie zawierać zarówno sprawdzone odmiany, jak i nowości rynkowe oraz gatunki rzadko dostępne w standardowych centrach ogrodniczych. Taka formuła pozwala na pozyskanie unikatowych egzemplarzy kolekcjonerskich oraz nawiązanie bezpośrednich relacji handlowych ze szkółkami, co może być istotne przy realizacji większych projektów zagospodarowania zieleni.

Spotkanie dla profesjonalistów z branży projektowania zieleni

W programie targów zaplanowano także Spotkanie Twórców Ogrodów, które odbędzie się 5 września. Wydarzenie jest skierowane do projektantów i wykonawców, a jego tematyka koncentruje się na tworzeniu ogrodów bardziej naturalnych, zrównoważonych i przyjaznych dla bioróżnorodności. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się m.in. projektowanie w zgodzie z naturą, dobór roślin odpornych i długowiecznych, a także rola wody i zieleni w poprawie zdrowia oraz samopoczucia.

Program Spotkanie Twórców Ogrodów: https://zielentozycie.pl/spotkanie-tworcow-ogrodow/

Prelegentami będą doświadczeni projektanci i praktycy, którzy podzielą się swoją wiedzą na temat tworzenia trwałych i estetycznych przestrzeni zielonych, odpowiadających na współczesne wyzwania klimatyczne i społeczne.

Więcej informacji oraz program wydarzeń na stronie: https://zielentozycie.pl/ oraz na profilu Facebook ZIELEŃ TO ŻYCIE.