Skąd bierze się woda z klimatyzacji?

Woda wypływająca z klimatyzatora nie pochodzi z instalacji wodociągowej. Są to skropliny powstające podczas chłodzenia powietrza. Gdy ciepłe, wilgotne powietrze przepływa przez zimny wymiennik ciepła, para wodna skrapla się i spływa do specjalnej tacki, a następnie jest odprowadzana przewodem na zewnątrz lub do kanalizacji.

Oznacza to, że jest to woda odzyskana z powietrza. Nie zawiera chloru ani dużych ilości soli mineralnych, które występują w wodzie z kranu. Pod tym względem przypomina wodę destylowaną - jest bardzo miękka i ma niską zawartość składników mineralnych.

To właśnie dlatego pojawia się pytanie, czy nie warto wykorzystać jej ponownie, zamiast bezpowrotnie odprowadzać do odpływu.

Ile wody produkuje klimatyzacja?

To, ile skroplin powstaje, zależy od mocy urządzenia, temperatury i wilgotności powietrza.

Domowy klimatyzator typu split podczas upalnego dnia może wyprodukować od około 2 do nawet 10 litrów wody na dobę. W wyjątkowo wilgotnych warunkach ilość ta może być jeszcze większa.

W skali całego sezonu letniego oznacza to nawet kilkaset litrów wody, którą można wykorzystać do różnych prac wokół domu.

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Czy woda z klimatyzacji nadaje się do podlewania roślin?

Tak, ale nie wszystkich.

Ponieważ skropliny są praktycznie pozbawione wapnia i innych minerałów, dobrze sprawdzają się przy roślinach, które preferują miękką wodę. Do tej grupy należą między innymi:

hortensje,

rododendrony,

azalie,

wrzosy,

paprocie,

niektóre rośliny doniczkowe.

Miękka woda nie podnosi odczynu podłoża, dlatego może być korzystniejsza niż twarda woda z kranu, szczególnie w regionach, gdzie zawiera ona dużo wapnia.

Nie oznacza to jednak, że woda z klimatyzacji może całkowicie zastąpić zwykłe podlewanie. Ponieważ praktycznie nie zawiera składników odżywczych, nie dostarcza roślinom minerałów niezbędnych do wzrostu. Dlatego przy dłuższym stosowaniu konieczne jest regularne nawożenie.

Których roślin lepiej nie podlewać wyłącznie wodą z klimatyzacji?

Rośliny, które mają duże zapotrzebowanie na składniki mineralne, nie powinny być przez dłuższy czas podlewane wyłącznie wodą z klimatyzatora.

Dotyczy to między innymi wielu warzyw, ziół oraz roślin intensywnie kwitnących. W ich przypadku miękka woda może być stosowana od czasu do czasu, jednak podstawą podlewania nadal powinna pozostać deszczówka lub zwykła woda, uzupełniona odpowiednim nawożeniem.

Eksperci zwracają również uwagę, że nie warto używać skroplin do podlewania młodych sadzonek, które są szczególnie wrażliwe na niedobór składników pokarmowych.

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Czy taka woda jest bezpieczna?

Sama woda powstająca podczas skraplania jest czysta, jednak podczas przepływu przez urządzenie może mieć kontakt z kurzem, pyłkami roślin, drobnoustrojami czy zanieczyszczeniami znajdującymi się w tackach ociekowych i przewodach odprowadzających.

Dlatego nie należy jej pić ani wykorzystywać do przygotowywania posiłków.

Jeżeli klimatyzator jest regularnie serwisowany, czyszczony i odgrzybiany, ryzyko zanieczyszczenia jest znacznie mniejsze. Mimo to wodę najlepiej przeznaczać wyłącznie do celów gospodarczych.

Do czego jeszcze można wykorzystać wodę z klimatyzacji?

Skropliny mogą przydać się nie tylko w ogrodzie.

Wodę można wykorzystać między innymi do:

mycia tarasu i balkonu,

mycia kostki brukowej,

mycia samochodu,

czyszczenia narzędzi ogrodowych,

spłukiwania kurzu z mebli ogrodowych,

uzupełniania wody w żelazkach parowych (jeśli producent urządzenia to dopuszcza),

mycia okien.

Dzięki temu można ograniczyć zużycie wody wodociągowej, co ma znaczenie zwłaszcza podczas letnich upałów i okresowych ograniczeń w podlewaniu ogrodów.

Jak zbierać wodę z klimatyzacji?

Najprostszym rozwiązaniem jest ustawienie pojemnika pod rurką odprowadzającą skropliny.

Może to być wiadro, konewka lub zbiornik na wodę. Jeżeli klimatyzator pracuje codziennie, warto pomyśleć o większym pojemniku o pojemności 20–30 litrów.

Podstawowa konewka kosztuje około 20–50 zł, natomiast plastikowy zbiornik do magazynowania wody można kupić już za 40–100 zł. Większe pojemniki o pojemności 100–200 litrów kosztują zwykle 150–400 zł.

Wodę najlepiej wykorzystać w ciągu jednego–dwóch dni. Długie przechowywanie sprzyja rozwojowi bakterii i glonów.

* Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI.