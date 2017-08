Zrób to Sam 3/2017

Jeśli chcesz poprawić standard swojego domu lub mieszkania, ten numer jest dla Ciebie. Polecamy między innymi materiał o bateriach łazienkowych. Żeby odnaleźć właściwą na sklepowej półce, warto wiedzieć, co mamy do wyboru i co będzie potrzebne do montażu. Jeżeli chcesz zmienić mocne kolory ścian na szarości i biele, koniecznie przeczytaj, czy potrzebna Ci będzie farba podkładowa lub grunt. Może się okazać, że bez nich nie uda się uzyskać oczekiwanego efektu. A dla zapalonych majsterkowiczów przygotowaliśmy test wiertarek! Pięć wybranych przez nas modeli przeszło egzamin z wiercenia w drewnie, betonie i metalu. Chcecie wiedzieć, jakie są nasze opinie? Zajrzyjcie do najnowszego numeru Zrób to Sam!

W numerze ponadto:

domek na działkę – projekt do samodzielnej realizacji

naprawa podłogi bez remontu

odnawianie drewnianych elementów w ogrodzie

spotkanie z Majsterkami – dziewczynami pozytywnie zarkęconymi na punkcie majsterkowania

