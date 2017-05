Zrób to Sam 2/2017

Instytut Pantone ogłosił natomiast, że 2017 to rok koloru zielonego – świeżego jak młode źdźbła trawy, pierwsze wiosenne listki. Nie dajmy się jednak zwariować – wybierzmy kolor taki, jaki lubimy. Bo to my mamy się dobrze czuć w naszych wnętrzach. Ale nie tylko kolor jest ważny. W tym numerze podpowiadamy, jak malować, by nie tracić sił, czasu i zrobić to dobrze.

Miłośnikom starej cegły polecamy natomiast artykuł o tym, jak uzyskać ceglaną ścianę za pomocą płytek. Pracy mniej, a efekt...idealny.

I gratka dla tych, którzy myślą o prezencie na Dzień Dziecka – projekt zamku z palet!

W numerze poza tym:

odnawiamy i urządzamy balkon

układamy wykładzinę elastyczną na starych płytkach PCW

naprawiamy strop drewniany

montujemy pomporozdrabniacz

poznajemy tajniki toczenia w drewnie

dobieramy kosiarkę do trawnika

robimy stolik z plastra drewna

ostrzymy noże, nożyczki wiertła, siekiery...

