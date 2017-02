Zrób to Sam 1/2017

Zrób to Sam nr 1/2017 ZOBACZ DEMO

Jesteś miłośnikiem drewna? Zajrzyj koniecznie do poradnika "Zrób to Sam". Pokazujemy w nim prace laureatów naszego konkursu. Co potrafią zrobić z drewna nasi czytelnicy? Dosłownie wszystko – od krzesła, altany, tarasu po gitarę i... rower!

A jeśli chcesz coś szybko i trwale powiesić bez robienia dziur, przeczytaj, jakie materiały zastąpią gwoździe i wkręty.

W numerze ponadto:

gdzie ustawić kozę, czyli piec wolno stojący, i jak ją podłączyć;

na co zwrócić uwagę podczas montażu odpływu liniowego;

jakie narzędzie wybrać: ręczne czy jego elektryczną wersję;

jak wykorzystać nogi po starej maszynie do szycia do zrobienia eleganckiego stolika;

dlaczego warto mieć w domowym warsztacie agregat prądotwórczy

