Tapety do pokoju. Jak dopasować tapety ścienne do wnętrza?

Rodzaje tapet ściennych

Tapety papierowe – tapety zrobione z jednej, dwóch lub kilku warstw papieru. Jednowarstwowe są dosyć cienkie, więc nadają się wyłącznie na bardzo równe podłoża. Są dosyć trudne do utrzymania w czystości, bo nie odznaczają się zbyt dobrą odpornością na wodę. W sprzedaży są również papierowe tapety zmywalne, powleczone fabrycznie lakierem albo cienką warstwą plastiku. Są odporne na wodę i łatwo się je czyści. Tapety papierowe można malować.



Tapety akrylowe – ich spodnia warstwa zrobiona jest z papieru, a wierzchnia z pianki akrylowej. Nie są odporne na wilgoć, a więc nie nadają się do kuchni i łazienek. Trudno je utrzymać w czystości. Łatwo je uszkodzić w trakcie szorowania.



Tapety winylowe – podobnie jak w przypadku tapet akrylowych ich spodnia warstwa zrobiona jest z papieru. Wierzchnią stanowi płaski lub spieniony winyl. Tapety takie są odporne na wilgoć i dobrze nadają się do wszystkich pomieszczeń, w tym łazienek i kuchni. Te z płaskim winylem można układać tylko na bardzo równych podłożach. Łatwo je utrzymać w czystości, gdyż mycie i szorowanie nie uszkodzi ich powierzchni. Tapety ze spienionym winylem dobrze maskują nierówności ścian, ale są mniej odporne na szorowanie. Niektóre z nich są fabrycznie pokryte klejem, co ułatwia i przyśpiesza wykańczanie ścian.

Tapety z włókna szklanego – mają strukturę podobną do tkaniny. Są odporne na wodę i szorowanie. Można je malować. Polecane są do wszystkich pomieszczeń, zwłaszcza do korytarzy, kuchni i łazienek. Mankamentem jest to, że trudno je usunąć ze ścian bez uszkadzania tynku.



Tapety na podkładzie fizelinowm – są to tapety winylowe albo tapety papierowe, których spodnią warstwę stanowi fizelina. Przy ich układaniu klej nanosi się nie na tapetę, lecz na ścianę. Dobrze tłumią hałas i maskują drobne nierówności ścian. Fizelinowy podkład sprawia, że pęknięcia ściany szerokości 4 mm są niewidoczne na powierzchni tapety. Nadają się do wszystkich pomieszczeń. Jeśli zechcemy wymienić tapetę na nową, to po jej zerwaniu na ścianie zostanie warstwa fizeliny – może być ona podkładem pod kolejną tapetę.



Tapety tekstylne – są to tkaniny naturalne bądź syntetyczne, podklejone od spodu papierem. Nadają się do sypialni i pokoi dziennych. Można je doskonale skomponować z obiciem sofy albo zasłonami. Dają wrażenie ciepła i są miłe w dotyku. Nawet te wykonane z tworzyw sztucznych do złudzenia przypominają len, jedwab, welur, satynę albo nawet skórę.



Tapety z korka – spodnią warstwę tapet stanowi papier, a wierzchnią – korek. Jest to dekoracyjny i bardzo naturalny sposób wykończenia ścian. Dobrze tłumią hałas oraz ocieplają ściany. Nie są uciążliwe do utrzymania w czystości, ponieważ nie przyciągają kurzu. Pomieszczenie wygląda efektownie, gdy tylko na jednej ścianie jest tapeta korkowa.



Rauhfaser – dwie lub trzy warstwy papieru połączone wiórkami drzewnymi. Dobrze kryją drobne nierówności. Nadają się do wszystkich suchych pomieszczeń. Tapeta tworzy na ścianie ciekawą, chropowatą fakturę, a kolor nadajemy jej przez pomalowanie dowolnie wybraną farbą.

Wideo: przyklejanie tapety

