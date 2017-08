Skuwanie tynku. Jak zrobić to samemu? Kiedy jest to konieczne?

Tynk przestaje się trzymać

W tej sytuacji skucie tynku jest jak najbardziej uzasadnione. To czy tynk nadaje się do zbicia, sprawdzimy poprzez delikatne opukiwanie go młotkiem. Gdy dźwięk będzie głuchy i pusty, oznacza to, że tynk w danym miejscu jest odspojony i pod wpływem własnego ciężaru lub lekkiego uderzenia może odpaść. Jeśli wykryjemy, że coś takiego ma miejsce na suficie, powinniśmy usunąć tynk jak najszybciej, aby nie stanowił zagrożenia dla domowników.

Gdy tynk odchodzi w jednym lub w kilku miejscach, nie znaczy to, że musimy go usunąć z całej ściany lub sufitu. W zupełności wystarczą tylko miejscowe naprawy. Jeśli okaże się, że tynk jest odspojony w wielu miejscach, oznacza to, że popełniony został błąd wykonawczy i lepiej zerwać go z całej powierzchni. Nie ma sensu skuwać go miejscowo, ponieważ pozostały tynk prawdopodobnie również niedługo się odparzy i będziemy musieli wykonywać całą pracę jeszcze raz.

Zanim skujesz tynk

Trzeba mieć świadomość, że skutego tynku nie da się wyrzucić tak po prostu do kosza na śmieci. Nie tylko dlatego, że wyrzucanie gruzu do wspólnego kosza jest zabronione, ale również ze względu na ilość powstałych odpadów. Skuwając warstwę tynku o grubości 1,5 cm w pokoju o wymiarach 3 x 4 x 2,5 m (pokój o powierzchni 12 m2), otrzymamy około 0,7 m3 (700 litrów) gruzu, który będzie ważyć 1200-1400 kg – tyle co samochód osobowy! A bierzemy pod uwagę tylko jeden mały pokój. Konieczne jest zatem zamówienie kontenera, do którego wyrzucimy gruz. Gdy mieszkamy na piętrze, przydatny będzie również zsyp budowlany, który znacząco przyspieszy prace i oszczędzi nam sprzątania klatki schodowej.

Ponieważ skuwaniu tynków towarzyszy ogromny kurz, należy zadbać o to, aby wynieść z pomieszczenia wszystko co się da, a pozostałe rzeczy i meble bardzo dokładnie osłonić. Folię rozkładamy na całej podłodze, a następnie - dla poprawy komfortu pracy - przyklejamy ją taśmą. Jeśli skuwanie wykonujemy tylko w jednym pokoju, trzeba dopilnować także, aby kurz nie przedostał się do pozostałych pomieszczeń. Przed skuwaniem tynków musimy zadbać nie tylko o meble, ale także o siebie. Konieczne musimy się wyposażyć w akcesoria ochronne. Niezbędne minimum to okulary, maska przeciwpyłowa i rękawiczki.