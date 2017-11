Gładź szpachlowa – sposób na idealnie gładkie i równe ściany

Nawet najbardziej dokładne wykończenie ścian oraz sufitów tynkami cementowo-wapiennymi lub cementowymi nie pozwoli uzyskać idealnie równej powierzchni przeznaczonej do malowania czy tapetowania. Perfekcyjną powłokę gwarantuje zastosowanie gładzi. Warto podkreślić, że produkty na bazie gipsu i wapna należą do najbardziej przyjaznych mieszkańcom – nie zawierają bowiem szkodliwych substancji i są bezzapachowe.

Jak wybrać najlepszą gładź szpachlową?

Podczas wyboru gładzi odpowiedniej do naszych potrzeb, poza ceną, należy zwracać uwagę także na parametry techniczne produktu. Ważne są zarówno te cechy, które mają wpływ na przebieg prac, jak i te, które decydują o efekcie końcowym - gładkiej i śnieżnobiałej powierzchni. Przy zakupie gładzi nie warto oszczędzać. Powierzchnie ścian są duże i dobrze widoczne, dlatego też trzeba zadbać o to, by były jednolite pod względem faktury oraz koloru. Dobrze jest wykonać pracę raz, ale porządnie. Z pewnością każdemu wykonawcy pomogą w tym produkty dobrej jakości, znanych marek.

Gładź szpachlowa sprzedawana jest zazwyczaj w postaci suchej mieszanki do rozrobienia z odpowiednią, wskazaną przez producenta na opakowaniu, ilością wody. W ten sposób uzyskuje się plastyczną masę, nanoszoną na ściany za pomocą pacy lub – w przypadku dużych powierzchni do wygładzenia – natryskiwaną za pomocą agregatu do nakładania gładzi. W sprzedaży znaleźć można również gotowe do użycia gładzie polimerowe, sprzedawane w poręcznych wiaderkach. Nie wymagają one rozrabiania, gwarantują jednakową konsystencję, a przy tym wiążą na zasadzie odparowania wody, co eliminuje potrzebę gruntowania podłoża i w ten sposób znacznie przyspiesza prace wykończeniowe lub remontowe. Nie zapominajmy także o produktach na bazie wapna, będących odpowiedzią na najwyższe wymagania w zakresie zdrowego mikroklimatu wnętrz.