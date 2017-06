Drewno na ścianę: boazeria drewniana, fornir a może sklejka?

Drewno na ścianę: fornir

Fornir, czyli bardzo cienkie (0,1-1,5 mm) warstwy drewna naklejane na sklejkę lub płytę MDF, użyte w formie okładzin ściennych to nowy sposób na zastosowanie drewna na ścianach. W przeciwieństwie do litego drewna można tworzyć z nich wielkoformatowe elementy i pokrywać duże płaszczyzny ścian. Ciekawą propozycją projektantów jest łączenie fornirowanych płyt nie tylko poziomo, ale również w taki sposób, by rysunki słojów były do siebie prostopadłe

Zaletą otwierającą przed fornirem nowe możliwości jest plastyczność - płytami fornirowanymi wykańcza się powierzchnie łukowe ścian, krawędzie wnęk, zaokrąglone cokoły. Możemy nimi zlicować ścianę z innymi elementami wnętrza. W ten sposób łatwo wydziela się przejście do strefy prywatnej lub gospodarczej, prawie niedostrzegalne dla gości, zachowując przy tym reprezentacyjny styl ściany, a łącząc w jedną całość elementy poziome i pionowe, nadaje się wnętrzu inny wymiar.