Deski na ścianę. Zobacz współczesne wersje boazerii. To jest modne!

Okładzina 3D czyli metamorfoza starej boazerii

Stare deski boazeryjne można wykorzystać do zrobienia zupełnie nowej okładziny. Wymaga to pracy, ale efekt jest ciekawy. Po zdjęciu desek ze ściany musimy je oszlifować i pozbyć się w ten sposób powłoki ze starego lakieru. Następnie tniemy je na odcinki o różnej długości i jeśli mamy wystające pióra – tniemy je pilarką tarczową. Będziemy też potrzebowali kilku pełnowymiarowych niewykończonych desek. Docinamy je na szerokość ściany wybranej do wykończenia. Montaż desek zaczynamy od desek pełnowymiarowych. Przykręcamy je do ściany wkrętami, tak aby utworzyły podkład pod pocięte deski boazeryjne. Te możemy przykręcać do podkładu wkrętami, ale lepiej będzie zastosować dobry klej do drewna. Łebki wkrętów mogłyby popsuć efekt. Deski przyklejamy, zaczynając od dołu. Ustawiamy je w nieregularny sposób, aby uzyskać strukturę przestrzenną. Ponieważ trójwymiarowa dekoracja stanie się typowym zbieraczem kurzu, deski należy polakierować. Dzięki temu łatwiej będzie czyścić okładzinę, także na mokro. Jeżeli chcemy nadać drewnu nowy odcień, przed nałożeniem lakieru zabejcujmy je. Ciekawy efekt daje także pomalowanie ułożonej okładziny farbą kryjącą.