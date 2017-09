Cegła na ścianie w salonie. Pomysły na dekoracyjne wykończenie ścian klinkierem [galeria INSPIRACJI]

Cegły i płytki klinkierowe na ścianie: sposoby układania

Zastosowanie w jednym pomieszczeniu różnych sposobów układania płytek klinkierowych na ścianie (jest wiele wariantów; płytki lub cegły można ułożyć tradycyjnie – imitując znane z murów wiązania, lub zastosować niestandardowe łączenia) wprowadza do aranżacji rytmy, które ożywiają wystrój wnętrza.

Czym przyklejać płytki klinkierowe na ścianie

Do wykonania okładziny z płytek lub cegieł klinkierowych należy stosować kleje do klinkieru. Mają one dodatek trasu, a ograniczoną zawartość wapna. Taki skład ma zapobiegać wytrącaniu się białych wykwitów na powierzchni płytek, co może nastąpić w pomieszczeniach o nawet okresowo podwyższonej wilgotności.

Czy impregnować cegły i płytki z klinkieru na ścianie?

W sklepach znajdziemy impregnaty do klinkieru, choć właściwie nie wymaga on zabezpieczania powierzchni, ponieważ jest materiałem o niskiej nasiąkliwości. Są też impregnaty do cegieł. Ich zadaniem jest sprawienie, że zabezpieczona powierzchnia będzie hydrofobowa, czyli nie będzie chłonąć wilgoci i stanie się odporna na zaplamienia. Najczęściej nakłada się impregnat na ściany z płytek bardziej w celu ochrony fug przed zabrudzeniem i zakurzeniem, zwłaszcza jeśli zastosujemy je do wykończenia ściany nad blatem kuchennym. Pamiętajmy też, że na płytkach i cegłach postarzanych przez producentów, są zgrubienia i zagłębienia. Dlatego, aby nie zbierał się tu kurz, warto je pokryć impregnatem, dzięki temu ich powierzchnia dłużej zachowa świeżość.