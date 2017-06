Biała cegła w aranżacji wnętrz. Pomysły na ciekawe wykończenie ścian [ZDJĘCIA]

Biała cegła to modne i efektowne wykończenie ścian. Taka cegiełka wygląda atrakcyjnie w każdym wnętrzu i wpisuje się w trendy na styl skandynawski. Cegła pomalowana na biało wprowadza do aranżacji fakturę, która ożywia wystrój wnętrza. Można nią wyłożyć ścianę w salonie, przedpokoju, sypialni, czy łazience. Biała cegła dodaje przytulności i lekkości. Łatwo ją dopasować do pozostałych elementów wykończenia.

Występuje w wielu wariantach. Nieskazitelna biel cegły i wypełniającej ją spoiny sprawia, że ściana wygląda elegancko i stylowo. Dużą popularnością cieszą się też cegły na ścianie błyszczące w odcieniu bieli przełamanej szarością, które dobrze prezentują się we wnętrzach nowoczesnych, o charakterze loftu. Jeśli fuga ma barwę podobną do cegieł bądź identyczną jak one, uzyskuje się efekt niemal jednorodnej powierzchni. Aby podkreślić wzór cegieł na ścianie, należy wybrać fugę w kolorze innym niż barwa okładziny. Interesujący efekt kontrastu daje zestawienie śnieżnobiałej cegły z ciemną fugą.

Modne ściany wykończone białą cegłą

Cegła na ścianie ma w sobie wiele uroku - ociepla pomieszczenie i daje duże pole do wyeksponowania innych elementów wyposażenia wnętrza, w tym mebli, obrazów czy dekoracyjnych dodatków. Jest ponadczasowa i uniwersalna - świetnie wpisuje się w styl klasyczny, rustykalny i nowoczesny. Doskonale pasuje do salonu, jadalni, sypialni, przedpokoju czy pokoju młodzieżowego. Modnym akcentem we wnętrzu jest ściana wyłożona białą cegłą. Jasne wnętrza wydają się bardziej przestronne i lepiej doświetlone. Jednak zwykła biała ściana może wydawać się nudna i banalna, dlatego warto, by miała ceglaną strukturę, która ociepli przestrzeń i nada jej charakteru.

