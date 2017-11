Wieniec adwentowy do dekoracji domu. 26 pomysłów na wieniec adwentowy dla każdego

Skąd się wziął wieniec adwentowy?

Tradycja ozdabiania domu wieńcem adwentowym ma korzenie chrześcijańskie. Pierwszy taki wieniec powstał w Niemczech w 1839 roku. Stworzył go Johann Wichern, ewangelicki pastor, w prowadzonym przez siebie domu dla sierot. Wichern chciał w ten sposób ożywić smutną izbę przytułku i wprowadzić dzieci w radosny czas oczekiwania na święta Bożego Narodzenia.

Wieniec adwentowy w jego wydaniu był po prostu drewnianym kołem (o średnicy 2 m) z przymocowanymi do niego świeczkami – po jednej na każdy dzień adwentu. Cztery większe symbolizowały cztery niedziele tego okresu, mniejsze, czerwone – inne dni pozostałe do świąt. Jeszcze w 1860 roku Wichern zmniejszył liczbę wszystkich świec do czterech. Z czasem drewniane koło zaczęto przyozdabiać zielonymi gałązkami jodłowymi.

Zobacz też: Wianki bożonarodzeniowe z pomysłem. Jak zrobić wianek bożonarodzeniowy na drzwi? [WIDEO i ZDJĘCIA]>>

Wieniec adwentowy współcześnie

Zapoczątkowana w protestanckich Niemczech tradycja wieńca adwentowego szybko rozpowszechniła się w całej Europie i znajdowała zwolenników także spoza kręgu ewangelickiego. Z czasem przejęli ją katolicy (w Kościele katolickim wieniec adwentowy pojawił się po raz pierwszy w 1925 roku), a potem w ogóle przestała być kojarzona z symbolem religijnym. Dzisiaj ten zwyczaj jest praktykowany w wielu domach.

Kiedyś wieńce adwentowe były bardziej okazałe, dziś zwykle mają postać niedużego stroika z zielonych gałązek z kręgiem czterech świec – tak wygląda wieniec adwentowy uznawany za tradycyjny. Nowoczesne formy nie trzymają się sztywno tych wyznaczników. Czasem jedyną cechą łączące je z pierwotnymi wieńcami adwentowymi są cztery świece symbolizujące cztery niedziele pozostałe do świąt.

Przeczytaj koniecznie: Choinka na święta: świerk pospolity, kłujący, czy jodła kaukaska? Jaką kupić choinkę?>>

Co symbolizuje wieniec adwentowy?

Światło świec jest symbolem nadziei i światłości Jezusa rozpraszającego mroki zła, a zielone gałązki to symbol życia wiecznego. Zapalanie świec oznacza czuwanie i gotowość na przyjście Chrystusa. Pierwotnie zwyczaj ten był też ważny z tego względu, że w grudniu, jednym z najciemniejszych miesięcy roku, kiedy wcześnie zapada zmrok, wieczorne nabożeństwa przy świecach rozświetlały ciemności domu i wnosiły trochę ciepłego światła.

W tradycji katolickiej istotny był też kolor świec w wieńcu – trzy fioletowe i jedna różowa (zgodnie z kolorystyką szat liturgicznych na każdą niedzielę adwentu). Często używano też świec czerwonych symbolizujących radość z przyjścia na świat Chrystusa.

Całościowo wieniec adwentowy jest symbolem radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie.

Zobacz też: Stroik na Boże Narodzenie. Jak zrobić samodzielnie taki stroik na świąteczny stół? [FILM]>>

Jak zrobić samodzielnie wieniec adwentowy

Tradycyjnie wieniec przygotowuje się własnoręcznie. Powinien być zrobiony na okrągłej podstawie. Podstawa może być wykonana na przykład z drutu wikliny lub po prostu słomianego koła, do którego przymocowuje się (za pomocą zielonego drucika) żywe gałązki, na przykład ze świerku lub jodły. W wieńcu umieszcza się cztery świece. Wieniec można przystroić tym, na co mamy ochotę: wstążkami, bombkami lub modnymi obecnie naturalnymi ozdobami z szyszek, orzechów i suszonych owoców.

Współcześnie wieniec adwentowy nie musi mieć formy okręgu – możemy też zrobić stroik prostokątny lub kwadratowy. Nowoczesny wieniec nie musi też zawierać zielonych gałązek.

Polecamy: Wianki świąteczne na drzwi. Inspiracje, jak zrobić świąteczny wianek [ZDJĘCIA]>>

Wieniec adwentowy - galeria pomysłów

Zobacz nasze propozycje na wieniec adwentowy. Coś dla siebie znajdą zarówno zwolennicy tradycyjnych wieńców adwentowych, jak i miłośnicy nowoczesnych ozdób świątecznych.