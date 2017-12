Świąteczny stroik z szyszek i inne ozdoby z szyszek na Boże Narodzenie – POMYSŁY i INSPIRACJE

Ozdoby z szyszek ręcznie robione są ostatnio bardzo popularne. Wyglądają naturalniej niż te kolorowe, czasem pstrokate i kiczowate, gotowe ozdoby ze sklepu. I przed wszystkim – dużo tańsze. Dodatkowo idealnie pasują do choinki i zielonych gałązek, których często używa się w różnych stroikach i wieńcach.

Łatwo je zrobić. Materiał jest łatwo dostępny – wystarczy wybrać się na wycieczkę do lasu. Do zrobienia dekoracji można wykorzystać wszystkie szyszki – i te najpowszechniejsze sosnowe, drobne modrzewiowe, długie świerkowe lub okazałe jodłowe.

Stroiki z naturalnych zielonych gałązek z dodatkiem szyszek i łańcucha lampek tworzą piękne, naturalne kompozycje. Jeszcze więcej uroku mają stroiki z szyszek z dodatkiem suszonych plastrów pomarańczy, lasek cynamonu, gwiazdek anyżu. Taka ozdoba nie tylko będzie efektownie wyglądała, lecz także niesamowicie pachniała.

Taki stroik można też wykonać z samych szyszek i przewiązać go na przykład czerwoną kokardą. Szyszki w stroiku prezentują się świetnie zarówno w wersji naturalnej, jak i wtedy, gdy są pomalowane na przykład na biało, srebrno lub złoto. Idealnie sprawdzają się do tego farby w sprayu.

Do wykonania stroika z szyszek będziesz potrzebować gotowej bazy, do której za pomocą pistoletu z klejem na gorąco przykleisz szyszki. Możesz też zrobić własną bazę, na przykład z wikliny lub innych gałązek. Gotowy stroik możesz jeszcze ozdobić według własnego uznania – typowymi ozdobami kupionymi w sklepie lub tym, co masz w domu – orzechami, suszonymi owocami itp.

Jeśli nie masz czasu i ochoty na własnoręczne wykonanie dekoracji, taki gotowy stroik z szyszek bez problemu kupisz w sklepach.

