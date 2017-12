Kilka prostych sposobów na pachnące dekoracje świąteczne. Zainspiruj się i wprowadź zapach świąt do swojego domu!

Pachnące dekoracje świąteczne – pomarańcze z goździkami

Ta niezwykle prosta w wykonaniu ozdoba znana jest od wielu lat. Może ją zrobić nawet dziecko. Do przygotowania dekoracji wybieramy pomarańcze z grubą skórką. Myjemy je i wycieramy do sucha. Na owocu zaznaczamy (np. pisakiem) wzór – serce, choinkę, gwiazdkę lub dowolne, ozdobne zygzaki. Następnie przy pomocy wykałaczki robimy w pomarańczy dziurki i wciskamy w nie goździki. Pamiętajmy, by goździki umieścić w równych odległościach, dzięki temu wzór będzie wyglądał bardzo atrakcyjnie. Gdzie możemy wykorzystać pomarańcze z goździkami? Oczywiście jako ozdobę świątecznego stołu, jako element stroika świątecznego, a przewiązane ozdobną wstążką mogą być pachnącym dodatkiem do świątecznego podarunku.

