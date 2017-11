Wianki bożonarodzeniowe z pomysłem. Jak zrobić świąteczny wianek własnoręcznie? [WIDEO]

Wianki bożonarodzeniowe zawieszone na drzwiach, w oknie, nad kominkiem lub położone na wigilijnym stole podkreślą charakter tego magicznego czasu. Warto poświęcić trochę czasu i przygotować je razem z dziećmi. Taki wianek bożonarodzeniowy DIY nie jest trudny w wykonaniu, a może zachwycić domowników i gości. Jeśli nie masz pomysłu, jak zrobić takie wianki świąteczne, my podsuwamy kilka inspiracji w filmie i galerii poniżej.

Wianki bożonarodzeniowe - jak zrobić świąteczny wieniec na drzwi?

Podpowiadamy, od czego zacząć pracę nad świąteczną dekoracją i jakie produkty będą do tego potrzebne.

Przede wszystkim, aby wykonać wianek bożonarodzeniowy na drzwi lub stół, musisz mieć bazę. Możesz kupić gotową (powinna kosztować od kilku do nawet kilkudziesięciu złotych) lub zrobić ją samodzielnie. Ręcznie robione bazy do wianków są bardziej oryginalne i nawet jeżeli nie wyjdą Ci idelanie - to w tym tkwi ich naturalny urok. Bazę do wianków świątecznych wykonasz z drobnych gałązek, na przykład brzozy, ale też mchu lub gałązek krzewów iglastych. Możesz ją uzupełnić na przykąłd gałązkami z owocem jarzębiny lub dzikiej róży. Zwinięty wianek zawiąż sznurkiem lub ozdobną tasiemką. Jeżeli do wykonania bazy posłużyły Ci zwykłe gałązki, możesz je pomalować farbą, na przykład białą lub srebrną, zgodniem z tym, w jakim stylu ma być Twój wianek świąteczny. Ciekawie wyglądają, ale trudniej je wykonać, wianki bożonarodzeniowe z szyszek.

Wianki świąteczne z pomysłem - jak je ozdobić?

Teraz pozostaje już tylko ozdobienia wianka. Możesz do tego wykorzystać właściwie wszystko, co masz w domu - bombki, taskiemki, ozdobne gwiazdki. Możesz też jednak pokusić o bardziej rustykalną dekorację i do wykończenia wianka bożonarodzeniowego użyć suszonych owoców (przepięknie wyglądają i pachną! - polecamy suszone plasty pomarańczy), gałązek jemioły, szyszek, drewnianych dodatków.

Jak zrobić wianki bożonarodzeniowe - WIDEO

Zobacz, jak przygotować samodzielnie bożonarodzeniowy wianek. Ekspertki od dekoracji dzielą się praktyczną wiedzą i podsuwają pomysły na świąteczne dekoracje na drzwi i na stół.