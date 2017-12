Jak wybrać i pielęgnować gwiazdę betlejemską? Przechowywanie, podlewanie

Poinsecja (gwiazda betlejemska) zawdzięcza popularność bogatej kolorystyce oraz różnorodnym rozmiarom. Co ważne, nie wymaga ona intensywnej pielęgnacji. Wystarczy przestrzegać kilku prostych zasad, żeby móc ją podziwiać aż do nowego roku.

Gwiazda betlejemska - najpiękniejsza ozdoba świąt Bożego Narodzenia

Gwiazdy betlejemskie w czerwonym, białym, kremowym lub różowym kolorze są częścią świąt Bożego Narodzenia podobnie jak choinki, świąteczne wypieki i prezenty. Ta roślina wnosi radość oraz ciepło do domu, jest przy tym zaskakująco łatwa w pielęgnacji.

Dzięki odpowiedniemu ustawieniu i za pomocą kilku prostych sztuczek, intensywnie kolorowe przykwiatki poinsecji pozostaną ładne i zdrowe na długo po świętach.

Kupujemy gwiazdę betlejemską: sprawdź liście i pąki kwiatowe

Nie odkładaj zakupu gwiazdy betlejemskiej na ostatnią chwilę. Piękniej podczas wigilii zaprezentują się rośliny krępe i niskie. Jeżeli chcesz cieszyć się gwiazdą betlejemską również po świętach, nie ustawiaj jej w przeciągu. Powinno się wybrać poinsecję bez uszkodzeń, o grubych liściach oraz widocznych pąkach kwiatowych. Wbrew powszechnej opinii kwiatami gwiazdy betlejemskiej nie są kolorowe, górne liście w kształcie gwiazdy, lecz małe pąki znajdujące się w samym środku.

Poinsecje można kupić w różnych miejscach już od listopada. Jeśli chcesz cieszyć się nimi jak najdłużej, należy przed zakupem uważnie sprawdzić stan rośliny. Zwróć koniecznie uwagę, czy liście nie są zwiędnięte. Gęste liście i żółto-zielone pąki kwiatowe są oznaką świeżości. To pąki są kwiatami tej rośliny, a nie – jak się często uważa – kolorowe, pokarbowane czy spiczaste liście, układające się w gwiazdę, zwane przylistkami. Należy również sprawdzić wilgotność ziemi w doniczce z poinsecją. Przed transportem gwiazdę betlejemską należy starannie owinąć papierem i chronić przed mrozem.

Gwiazda betlejemska przechowywanie

Gwiazdę betlejemską chroń przed chłodem i wiatrem w drodze ze sklepu do domu. Poinsecje należy transportować w krótkim czasie do nowego, ciepłego domu. Roślina jest wrażliwa na zimno, dlatego należy ją odpowiednio zabezpieczyć na czas transportu.

Zadbaj o odpowiednie oświetlenie i ustawienie poinsecji

Gwiazda betlejemska wymaga dobrego oświetlenia oraz ciepłego miejsca. Roślina powinna stać z dala od przeciągów i bezpośredniego nasłonecznienia w temperaturze około 20°C. Odpowiednia pielęgnacja gwiazdy betlejemskiej sprawi, że poinsecja przez długi czas będzie cieszyć swymi pięknymi, kolorowymi przykwiatkami.

Uwaga: nie należy ich ustawiać obok warzyw i owoców, ponieważ ich przylistki szybko zwiędną.

Gwiazda betlejemska: jak podlewać

Podlewając gwiazdę betlejemską należy zachować umiar: regularne, małe porcje letniej wody, to wszystko czego potrzebuje. Należy uważać, aby nie przelać rośliny, która tego wyjątkowo nie toleruje. Nadwyżkę wody należy natychmiast odlać, w przeciwnym razie liście gwiazdy betlejemskiej wyblakną lub opadną. Optymalne jest podlewanie rośliny niewielką ilością letniej wody co drugi dzień. Aby przedłużyć blask kolorowych przykwiatków, można raz w miesiącu podczas podlewania dodać do wody odżywkę do roślin.