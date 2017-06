Sypialnia na poddaszu. Pomysły na ciekawą aranżację poddasza

Sypialnia na poddaszu: wielkość pomieszczenia

Poddasze użytkowe jest dobrym miejscem do urządzenia sypialni – pomieszczenie ze skosami, pełne zakamarków, sprzyja izolacji i wyciszeniu. Sypialnia służy do regeneracji sił po ciężkim dniu pracy. Powinna być więc na tyle duża, aby zmieścić nie tylko łóżko, ale też inne sprzęty – szafę, biurko, toaletkę, sofę lub fotele, sprzęt do ćwiczeń. Najbardziej funkcjonalne będą sypialnie pod dachem dwuspadowym. Jeżeli ścianka dzieląca pokoje stoi wzdłuż linii kalenicy, pokoje leżące po obu jej stronach będą miały uporządkowaną przestrzeń. Pod dachem czterospadowym sypialnie na poddaszu najczęściej mają po dwie leżące prostopadle do siebie skośne ściany. Najtrudniejsze do zagospodarowania jest miejsce pod koszem, który wnikając w głąb pomieszczenia, tnie przestrzeń ostrym kątem.

