Nowoczesny klimatyzator ścienny – design i wygoda bez kompromisów

Klimatyzator ścienny w sypialni czy w salonie?

Najlepiej jest kiedy możemy mieć klimatyzację w całym domu. Ale jeżeli jest to niemożliwe trzeba zamontować klimatyzator w pomieszczeniach, w których spędzamy najwięcej czasu. Takimi są zapewne salon oraz sypialnia. Są to pomieszczenia, gdzie odpoczywamy po ciężkim dniu pracy, więc należy zadbać o komfortową temperaturę i dobrą jakość powietrza. W sypialni spędzamy średnio 8 godzin dziennie, a sen w nagrzanym pomieszczeniu bywa meczący zwłaszcza podczas upałów.

Klimatyzator ścienny, jak i inne rodzaje tego typu urządzeń, montuje się najczęściej w pomieszczeniach usytuowanych od południa i zachodu, ponieważ to właśnie one są najbardziej narażone na bezpośrednie działanie słońca. Jeśli sypialnia znajduje się na poddaszu, które jest najcieplejszym miejscem w domu, to klimatyzacja znacząco poprawi poziom wentylacji.

Decydując się na konkretny model klimatyzatora ściennego należy wziąć pod uwagę jego głośność, która będzie wpływała na komfort odpoczynku zarówno w salonie, jak i sypialni. Włączony klimatyzator może przeszkadzać podczas snu. Klimatyzatory typu split są najcichsze. Dopuszczalny poziom hałasu we wnętrzu mieszkalnym to 40 dB w ciągu dnia i 30 dB w nocy.

Śledzimy montaż klimatyzatora firmy Daikin. Klimatyzator - powietrzna pompa ciepła, który chłodzi i grzeje. Może być jedynym źródłem ciepła w budynku.