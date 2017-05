Kolor ścian 2017 - czyli kolor zielony w aranżacji wnętrz

Kolor ścian 2017 – materiały wykończeniowe

W tym roku kolor zielony trzeba łączyć z drewnem oraz motywami roślinnymi. To wnętrzarski must have. Na zielonej ścianie dobrze prezentują się drewniane meble i to w każdym możliwym odcieniu naturalnego drewna. Obok drewna w kolejce jest kamień, szczególnie na ścianie i podłodze oraz metal w drobnym detalu - złoto i miedź. Metalowe abażury z drucików, zwisające nad stołem w jadalni lub stolikiem nocnym w sypialni nadadzą designerskiego stylu każdemu wnętrzu.

Skłaniając się ku naturze warto wrócić do skórzanych i wiklinowych mebli. Będą świetnie wyglądały na tle tapet z motywem liści, owadów lub ptaków. W tym roku nie należy się bać wzorów w palmowe liście czy blado różowe flamingi. Wzorzyste desenie rodem z natury powinny pojawić się również na zasłonach czy poduszkach. Mile widziane są we wnętrzach zielone rośliny, które są nie tylko piękne, wzbogacają wnętrze ale i oczyszczają bardzo cenne dla nas powietrze. Jeżeli nie mamy miejsca na ustawianie kwiatów można pokusić się o założenie zielonej ściany. Trend ogrodów wertykalnych, który z miejskich parków przeniósł się do prywatnych wnętrz i zdobył wielu zwolenników tego typu uprawy roślin.