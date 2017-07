Gabinet w domu - jak zaaranżować miejsce na home office

Gdzie usytuować gabinet w domu?

Gabinet to pomieszczenie, w którym wykonujemy swoją pracę, ale również może być miejscem do podejmowania gości, przechowywania kolekcji, zbiorów lub ksiąg. Najkorzystniej jest kiedy znajduje się od w oddzielnym pomieszczeniu usytuowanym w odseparowanej części domu. W ten sposób zapewniamy sobie ciszę i spokój. Nie dociera do nas głośna zabawa dzieci i zapachy gotującego się obiadu. Można skupić się na pracy lub czytaniu ulubionej książki bez rozpraszających bodźców.

Wybierając pomieszczenie na wygodny home office musimy wziąć pod uwagę światło jakie panuje we wnętrzu. Powinno być w nim słonecznie przez cały dzień. Widok z okna tez ma znaczenie. O ile jest taka możliwość, musi wpływać inspirująco.

Jeśli gabinet nie został uwzględniony w projekcie domu lub metraż mieszkania nie pozwala na stworzenie dodatkowego pomieszczenia, trzeba radzić sobie inaczej. Jedynym rozwiązaniem jest zaaranżowanie miejsca do pracy w pomieszczeniu spełniającym inne funkcje np. w sypiali, salonie lub kuchni. To gabinet dla osób, które nie przyjmują interesantów. Jest to oszczędnościowa wersja gabinetu w domu ale bardzo potrzebna.

Duże możliwości daje nam otwarta przestrzeń mieszkania. Wystarczy oddzielić fragment pomieszczenia np. ażurowym regałem lub zbudować niewielką ściankę działową. W ten sposób stworzymy intymne miejsce sprzyjające pracy. Planując gabinet w teoretycznie nie przeznaczonym do tego miejscu np. w sypialni, należy zadbać o to, aby stylistycznie nie odbiegał od jej aranżacji. Powinien tworzyć integralną cześć wnętrza. Najlepiej ograniczyć wyposażenie gabinetu do podstawowych i najpotrzebniejszych elementów. Wystarczy biurko, krzesło oraz mały regał podręczny.