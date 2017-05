Podłoga w salonie. Wybieramy posadzki: aranżacje, porady, zdjęcia

Podłoga klasyczna w salonie: co się sprawdzi

Chcesz mieć piekną drewnianą podłogę w salonie? Wybierz drewno w I gatunku, jest trwałe i jednolite, nie ma ciemnych sęków i bogatych przebarwień. Jasne drewno bukowe, jesionowe, szlachetne przytłumione beżowe dębowe, czy ciepłe czereśniowe bądź gruszowe. Poza drewnem w salonie coraz częściej stosuje się w tej roli płytki ceramiczne, które od niedawna weszły odważnie na polskie salony. Jeśli mają być dyskretnym tłem dla innych elementów wyposażenia salonu powinny mieć nienarzucający się kolor, w odcieniach beżu, brązu, szarości. Ważna jest też ich faktura – płytki na podłogę w salonie powinny być gładkie i matowe. Takie płytki będą bardziej stonowane, dyskretne niż płytki błyszczące lub rustykalne. Płytki do salonu powinny być duże, minimum 30x30 cm: nie będą wtedy tworzyły gęstej siatki spoin, dzięki czemu jednolita płaszczyzna podłogi wtopi się we wnętrze, wprowadzi w nie ład i spokój. Sprawdzi się jasny gres porcelanowy, o gładkiej fakturze, który można ułożyć bezspoinowo lub na minimalną spoinę. Na podłogi do salonu nadają się płytki w II, III klasie ścieralności - w zależności od intensywności używania posadzki.

Podłoga w salonie w roli głównej: aranżacja prestiżowa

Taka podłoga w salonie przyciąga szlachetnym materiałem, stylowym wzorem. Takie posadzki są klasyczne, ponadczasowe, podnoszą prestiż aranżacji domu. Często nawiązują do dawnych reprezentacyjnych wnętrz, pałacowych, dworkowych, ale również są bardzo nowoczesne. Dlatego takie podłogi też zobowiązują do odpowiedniego urządzenia salonu. Meble, obrazy, zasłony, przedmioty dekoracyjne powinny być skomponowane z posadzką. Elegancka podłoga potrzebuje też dużo przestrzeni, tylko wyeksponowana wygląda dobrze. Na pewno doda splendoru domowi podłoga w salonie wyłożona drewnem egzotycznym, który przyciąga wzrok nietypową barwą, bogatym usłojeniem. Drewno egzotyczne nie ma konkretnego stylu, formy, można je dobrać do każdego wnętrza. Ciepłe, głębokie barwy są w stanie ożywić zimne, ascetyczne aranżacje nowoczesnego salonu. Szlachetność, zdecydowana, bądź bardzo wyciszona barwa i usłojenie wielu z nich pozwolą na zaaranżowanie perfekcyjnego wnętrza. Efekt luksusowej podłogi w salonie dają kontrastowe wstawki z innych rodzajów drewna, równie dekoracyjne jest wykończenie posadzki efektownym obramowaniem.

W takich wnętrzach chętnie stosuje się też kamień na podłogi w salonie. Eleganckie posadzki kamienne wykonuje się najczęściej z marmurów, granitów lub trawertynów. Taka kamienna podłoga w salonie przyciągają kolorem, bogatym użyłkowaniem - bądź odwrotnie - szlachetną, spokojną, jednolitą barwą. Funkcję dekoracyjną pełni często sposób ich ułożenia - inspirowane starymi wzorami bogate są w intarsje, bordiury, rozety.

Efektowna podłoga w salonie: co się sprawdzi

Prestiż salonu podkreślą materiały tylko wysokiej jakości. Solidne drewno zawsze nadaje dostatni wygląd w aranżacji salonu. Najlepiej wybrać na podłogi w salonie drewno egzotyczne w I gatunku oraz gatunki drewna krajowego rzadziej spotykane (wiśnia, orzech). Ważne, aby drewno zapewniało trwały kolor, a więc mogą to być tylko takie gatunki, które nie zmieniają się pod wpływem słońca i powietrza. Nie powinno się też zmieniać koloru takiej podłogi bejcą. Wzór na drewnie ma być naturalny, a nie wynikać z gorszego gatunku. Wybierajmy drewno na prestiżowe podłogi w salonie tylko w dużych elementach: wielkowymiarowy parkiet, deski – takie są najdroższe, mozaika lub parkiet przemysłowy nie podkreślą prestiżu salonu. Uwaga na inne elementy drewniane salonu: muszą być idealnie dopasowane do posadzki, najlepiej łączyć nie więcej niż dwa trzy gatunki drewna w pomieszczeniu. Przeładowanie jest wrogiem elegancji w aranżacji salonu.

Sprawdzi się też kamień na podłodze w salonie, szczególnie szlachetne gatunki pochodzące z odległych krajów i kontynentów oraz rzadkie gatunki kamienia krajowego. Szczególnie polecane są wielkowymiarowe płytki kamienne z granitu, marmuru, trawertynu. Wzory żyłkowań i barwa ma podkreślać wysoki gatunek kamiennej posadzki.

Prestiż podkreślą również płytki ceramiczne, ale może to być wyłącznie idealnie gładki gres polerowany imitujący kamień. Uwaga – jedynie gresowe płytki zapewniają niepowtarzające się wzory szlachetnego kamienia, takiego efektu nie zapewni nam terakota.

Podłoga w salonie rustykalna: aranżacja swojska i bezpieczna

Lubisz podłogi i wnętrza w stylu rustykalny? W tej roli najlepiej zagrają jako wykończenie podłogi szerokie deski sosnowe lub dębowe. Dobrze wyglądają w połączeniu z innymi naturalnymi materiałami, które potęgują wrażenie prostoty wnętrza, a równocześnie wywołują nostalgiczne ciepło „babcinego”, trochę bajkowego domu. Wyglądają surowo, naturalnie. Zakorzenione głęboko w naszej tradycji, sprawiają, że czujemy się w ich towarzystwie swojsko i bezpiecznie. Mogą być celowo postarzane przez olejowanie na biało, ługowanie. Modne są deski specjalnie „podniszczone”, jakby nieheblowane, szorstkie, a nawet krzywe! Przypominają wtedy starte, zużyte, zakonserwowane przez lata myciem szarym mydłem. Należy pamiętać, że deski dobrze wyglądają na dużych płaszczyznach.

Od lat w aranżacji salonu stylizowanej na wiejską stosuje się płytki ceramiczne w tradycyjnych ceglastoczerwonych lub brązowobeżowych barwach. Ważny jest nie tylko ich kolor, ale i faktura. Najczęściej jest matowa naśladująca stare, kamienne posadzki o nierównej, szorstkiej powierzchni. Można je układać w tradycyjne wzory - jodełkę, z przesunięciem. Jeśli wybieramy posadzkę z kamienia, powinien on być naturalny – jego wzór i faktura powinna podkreślać jego wiekowy charakter. Płytki i kamień silniej powiążą posadzkę salonu z otaczającym ogrodem – warto wybierać je tam, gdzie na tym powiązaniu nam szczególnie zależy.

Rustykalna podłoga w salonie: co się sprawdzi

Chcą mieć podłogi w stylu rystykalnym w salonie wybierajmy drewno o bogatym usłojeniu – wiele rodzajów drewna ma bogaty wzór słojów w drugi i trzecim gatunku. Taka posadzka nie musi być zatem droga. Unikajmy drewna w pierwszym gatunku oraz takiego, które nie ma słojów – do wnętrz rustykalnych nie pasuje jesion i dąb w pierwszym gatunku ani buk. Sprawdzą się tylko szerokie deski (najlepiej 20-25cm), ale także duże elementy parkietu różnej długości, które układa się we wzór deski pokładowej. Unikajmy paneli drewnianych – tylko lite drewno z czasem nabiera patyny, która określa styl rustykalny.

Płytki ceramiczne doskonale zagrają we wnętrzach rustykalnych szczególnie tych ze śródziemnomorskim rodowodem. Może to być zarówno terakota, jak i gres porcelanowy o rustykalnych wzorach. Ceramiczna posadzka będzie wtedy przypominała starą zużytą posadzkę z kamienia lub cegły. Można też wybrać gres o wyglądzie przypominającym stare spękane deski. Jednak sprawdzą się tylko płytki, które imitują formaty i fakturę desek, te które naśladują tylko barwę i wzór słojów będą wyglądały sztucznie.

Do salonu w stylu wiejskim poleca się też klinkier naturalny lub szkliwiony oraz szczególnie podkreślające rustykalny rodowód stylu wnętrza ręcznie wypalane cotto. Z gatunków kamienia na podłogi w salonie pasują łupek, wapień i chropawe trawertyny. Wybierajmy gatunki kamienia miejscowe – on najsilniej powiąże posadzkę z tradycją.

Podłoga w salonie nowoczesna: aranżacja w zgodzie z modą

Nowoczesna podłoga w salonie: czyli jaka? To określenie może dotyczyć użytego materiału, koloru, sposobu ułożenia. Modne od kilku lat drewniane posadzki przemysłowe, ułożone po skosie lub z przesunięciem dynamizują wnętrze, przyciągają wzrok i same w sobie je dekorują. Ważny jest tu również zdecydowany i oryginalny kolor posadzki w salonie – taki zapewnia przede wszystkim drewno egzotyczne, chociaż spotyka się parkiet przemysłowy również z gatunków krajowych. Drobne elementy mozaiki przemysłowej pulsują we wnętrzu salonu, dając doskonałe tło dla prostych w formie mebli i elementów wyposażenia salonu. Takie podłogi dobrze zgrają się z salonem minimalistycznym, a urządzonemu w zimnym stylu industrialnym dodadzą trochę ciepła.

Nowoczesną podłogę w salonie można mieć wybierając również parkiet i drewno bez słojów lub z regularnym układem usłojenia. Należy je układać we wzory kryjące podziały: nowoczesną deskę pokładową. Takie drewno pomoże stworzyć podłogę o gładkiej, jednolitej płaszczyźnie - doskonałej dla stylów nowoczesnych. To także wykładzina pokryta nietypowym wzorem, która umożliwi zaskakujące rozwiązania estetyczne (na przykład wykładzina elastyczna we wzorze naśladującym metal). Od niedawna w aranżacji salonu stała się modna wylewka betonowa. Taką ascetyczną podłogę chętnie stosuje się we wnętrzach industrialnych. To posadzki niestandardowe, o zdecydowanym charakterze. Wymagają odpowiedniego, przemyślanego wystroju salonu.

Nowoczesna podłoga w salonie: co się sprawdzi

Chcesz mieć nowoczesną podłogę w salonie? To się sprawdzi. Parkiet przemysłowy, szczególnie z drewna egzotycznego - ciepłego teaku, bardzo jasnego tauari, czy bardzo ciemnej jatoby. Pasują też parkiet o dużych elementach ze wszystkich gatunków drewna egzotycznego, a także z gatunków krajowych: ze słabo usłojonego jesionu w pierwszym gatunku czy z oferującego regularny układ słojów klonu i buku. Nowoczesna będzie posadzka z wykładziny elastycznej w nietypowym wzorze, a we wnętrzach industrialnych wylewka betonowa, a także mniej popularne w polskich domach posadzki żywiczne.