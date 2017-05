Stół: wygodna jadalnia. Wybieramy stoły do salonu, kuchni i jadalni. Ile miejsca zajmie stół prostokątny, ile okrągły?

Stół rozkładany do salonu i jadalni

Częściej wybieramy stoły rozkładane, trzeba jednak pamiętać, że planując wielkość jadalni trzeba uwzględniać wymiary stołu po rozłożeniu, a nie przed. Stół po rozłożeniu wymaga też dodatkowych krzeseł – trzeba to również zaplanować i znaleźć odpowiednie miejsce do ich przechowywania. Kupmy tyle krzeseł, ile mieści się przy stole po rozłożeniu, chociaż nie muszą to być krzesła od kompletu. Niestosowne jest sadzanie gości na przypadkowych siedziskach na przykład stołkach kuchennych.

Stoły rozkładane można rozłożyć nawet do 3,5 długości. Takie stoły muszą mieć dodatkowe wysuwające się spod blatu nóżki, inaczej cztery nogi blat nie utrzymałyby blatu o tak dużej rozpiętości.

Ze względów użytkowych ważna jest wielkość blatu stołu i jego kształt. Liczba osób, jakie zmieszczą się przy stole zależy również od rodzaju siedzisk – gdy do tego samego stołu przystawimy krzesła w kształcie foteli z podłokietnikami, zmieści się przy nim znacznie mniej osób, niż gdy będą to zwykłe krzesła tylko z oparciami. Wielkość blatu ma wpływ również na komfort zastawiania stołu potrawami. Dlatego zwracajmy uwagę nie tylko na długość stołu , ale również szerokość. Są stoły, które po rozłożeniu są wąskie i długie i wprawdzie pomieszczą one większą liczbę osób, ale można będzie na nich ustawić niewiele potraw.

Stół okrągły czy prostokątny?

Stół może być okrągły, owalny lub prostokątny lub kwadratowy, przy czym każdy ze kształtów niesie za sobą konsekwencje w użytkowaniu. Okrągły stół mający długą tradycję kulturową do dziś jest symbolem otwarcia i dobrych intencji. Stoły okrągłe mogą mieć blaty również szklane, nawet rozsuwane – z dodatkowym kawałkiem blatu schowanym pod blatem.



Stoły owalne są mniej symboliczne - dla zwolenników większej swobody przy stole, a zarazem zaokrąglonych linii.

Stoły kwadratowe - są przeznaczone zwykle dla czterech osób. Liczba miejsc przy stole powiększa się dopiero po rozłożeniu - zyskują wtedy kształt prostokąta.

Miejsce przy stole: krzesła, fotele, ławy

Przy stole siedzimy, dlatego ważne są siedziska - krzesła, fotele, ławy. Siedziska (krzesła) przy stole muszą być wygodne i tak wyprofilowane, żeby siedzenie na nich nie stało się torturą. Nie warto oszczędzać – dobre fabryki korzystają z zaawansowanych badań ergonomicznych – krzesła pochodzące od sprawdzonych producentów zapewniają wygodę w różnych pozycjach ciała, różnym wzroście i posturze człowieka. Wygodniejsze są krzesła tapicerowane, przy czym może być tapicerowane tylko siedzisko lub siedzisko i oparcie. Krzesła przesuwamy i przenosimy – muszę więc być lekkie i poręczne, a jednocześnie stabilne i wytrzymałe.

Stół w salonie: porada architekta

Pod pojęciem jadalni kryje się dzisiaj nie tylko zestaw mebli, ale także sposób spożywania posiłków – niespieszny, celebrujący, z użyciem wszystkich stosownych nakryć i zastaw. Osobna jadalnia daje możliwość oddechu i kulturalnej rozmowy przy odświętnie zastawionym stole. Stół wymaga nie tylko towarzystwa wygodnych krzeseł, ale także wymaga odpowiedniego otoczenia mebli do przechowywania naczyń i obrusów: bufetu, kredensu lub witryny.

Jeśli nie ma osobnej jadalni, warto wybrać taki projekt, w którym stół będzie miał swoje odrębne, szczególne miejsce. Najlepiej jeśli na jadalnię będzie wydzielony aneks w salonie, a jeśli nie ma takich możliwości – należy zaznaczyć jego odrębność aranżacją: oświetleniem, kolorem ścian.

Miejsce na stół powinno być więc dobrze zaplanowane, tak aby były wygodne miejsca do siedzenia również po odsunięciu krzeseł – nie może to być ciasny kąt. Najlepiej jeśli będzie to stół, którego nie trzeba będzie za każdym razem rozstawiać. Stół z krzesłami i dodatkowe meble: bufet witryna na naczynia i zastawę zajmują miejsce od 16 do 20 m2

Kącik na jadalnię zawsze powinien być między kuchnią, a częścią wypoczynkową. W niewielkim salonie stół ustawiony między kuchnią a pokojem może posłużyć jako przegroda, która częściowo przesłania kuchnię.

Jeśli stół ma być odświętny, powinien być osłonięty od kuchni. Stół rodzinny przeznaczony do różnych czynności – rysowania, czytania, gry w karty, rodzinnych posiłków na co dzień, może stać na przecięciu domowych szlaków komunikacyjnych – każdy przechodząc będzie mógł przy nim przysiąść na chwilę.

Bardzo ważne w lokalizacji jadalni jest światło dzienne – stąd bardzo często projektanci przewidują miejsce na jadalnię w wykuszu, w sąsiedztwie najbardziej przeszklonej części salonu lub w ogrodzie zimowym.

Kupujemy nowoczesny stół: modna jadalnia

We wzornictwie współczesnych stołów uderza finezja i prostota formy, chociaż nadal modne są wzory klasyczne stołów, na przykład nogi z drewna giętego na mokro, stoły składane w taki sposób, że po złożeniu tworzy się konsola.

Chłodne materiały takie jak szkło, stal aluminium często łączone są z ciepłym drewnem. Modne jest połączenie drewnianego blatu stołu wspierającego się na i chłodnych stalowych nogach. Zazwyczaj jest to zestawienie na zasadzie kontrastu: ciemne drewno egzotyczne w połączeniu z aluminium lub anodowana stalą .

Modne są stoły o blatach ze szkła połączone z drewnem. Masywne szklane blaty spoczywające na nogach, masywnych podstawach. Najnowsze efekty zaawansowanej technologii to gruba tafla szklanego blatu osadzona na pajęczych nóżkach ze stali tytanowej. Tafla szkła może opierać się jedynie na metalowych łącznikach przymocowanych do drewnianej ramy – odnosi się wtedy wrażenie jakby szklana tafla blatu unosiła się nad podstawą.

Kupujemy nowoczesne krzesła

We wzornictwie krzeseł widać tendencje do zachowania prostoty formy przy użyciu materiałów wysokiej jakości. Modne są krzesła które nawiązują do wzorów klasycznych, korzystając z nowoczesnych materiałów. Konstrukcji metalowej, z którego wykonane są nogi i rama siedziska towarzyszy klasyczne tapicerowane siedzisko i drewniane ażurowe oparcie – tutaj wprowadzenie metalu nadaje nowoczesny kształt meblowi. Spotyka się też krzesła z oparciem i siedziskiem obciąganymi skórą w takim samym kolorze jako nogi, krzesła na cienkich, ale bardzo wytrzymałych nóżkach. Modne są krzesła w których oparcie i siedzisko jest wyprofilowane z jednego kawałka tworzywa na przykład sklejki drewna, metalu czy tworzywa sztucznego ( na przykład polipropylen z dodatkiem włókna szklanego).