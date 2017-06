Podłoga w wielkim stylu. Wybieramy drewnianą podłogę

Podłoga to kluczowy element aranżacji. Nie tyle jej tło, co fundament, który przesądza o klasie i jakości wnętrza. Dobrze dobrana podłoga drewniana będzie współgrać z pozostałymi elementami na tyle harmonijnie, że czasami nie od razu zwrócimy na nią uwagę. Ta nietrafiona przeciwnie - spowoduje, że od razu poczujemy, że we pomieszczeniu coś „nie gra”. Dlatego każde eleganckie wnętrze ma w tym zakresie szczególne wymagania.