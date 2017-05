Panele podłogowe: za czy przeciw? Panele podlogowe do kuchni, salonu i sypialni

Panele podłogowe w salonie i przedpokoju

Niektóre dyskusje inwestorów i właścicieli domów wydają się nie mieć ani końca, ani rozwiązania. Na przykład z jakiego materiału wykonać posadzkę w salonie i ogólnie podłogę na parterze domu? Wiadomo, że dom jednorodzinny ma częsty kontakt z ogrodem. Domownicy krążą między domem, garażem a podwórkiem, więc podłoga parteru musi wytrzymać chodzenie po niej w butach, ślady psich i kocich łap, wgniatanie drobin piasku, a nawet topniejący pod butami śnieg. Parkiet albo podłoga z desek ułożone w salonie i holu nie zdadzą egzaminu z codziennego zadeptywania. Z czasem pojawią się wgniecenia i przetarcia. - I to nawet na deskach i parkietach dębowych! - alarmują użytkownicy.

Z tego właśnie powodu najrozsądniejszym wyborem dla wielu inwestorów wydają się... gres albo terakota. Chwalą sobie nie tylko trwałość i urodę płytek ceramicznych. Ceramika dobrze współpracuje z ogrzewaniem podłogowym, które jest popularnym sposobem ogrzewania.

Zwolennicy paneli podłogowych nie zamierzają się poddać. Panele podłogowe również są bardzo odporne na uszkodzenia, a mają tę przewagę nad podłogą z ceramiki, że dają odczucie ciepła. Podłoga z płytek ceramicznych wydaje się chłodna (a chodzenie po niej w skarpetkach kończy się katarem). Panele to wielka wygoda - podkreślają użytkownicy. Nie ma nerwowego czuwania, by domownicy zdejmowali buty, by dzieci uważały w trakcie zabawy, wreszcie - co najbardziej stresujące w wielu domach - proszenia gości, szczególnie pań w szpilkach, by wchodziły „na salony” boso. Taka prośba może raz na zawsze zniechęcić gościa do odwiedzin... Panele świetnie sprawdzają się w garderobach, w pomieszczeniach gospodarczych i salach ćwiczeń. Są estetyczne i łatwe w utrzymaniu.

Na co trzeba zwracać uwagę przy wyborze paneli? Na ich przeznaczenie. Na opakowaniach można znaleźć informację, do jakiego pomieszczenia i na jaką intensywność korzystania przewidziano dany materiał. Na pewno inne należy wybrać do garderoby, a inne na korytarz. Nie ma tu wielkiej filozofii - trzeba wybierać zgodnie z instrukcją producenta.

Panele podłogowe w kuchni

Drugi gorący temat: czy wardo układać panele podłogowe w kuchni? Łatwo tam przecież o zalanie, a wtedy posadzka może zacząć się wybrzuszać. Zagrożenie jest, ale o dziwo nikomu z użytkowników – dzielących się swoimi opiniami na Forum Muratora – coś takiego się nie przytrafiło. Kuchnie są dziś sterylne niczym salon, wyposażone w nowoczesne urządzenia i akcesoria. To procentuje bezpieczeństwem użytkowania, a zatem i podłogi. Można powiedzieć, że dziś o wiele łatwiej o wodę w salonie, gdy zdarzy nam się przewrócić wazon albo rozlać wodę z konewki przy podlewaniu kwiatów.

Czy wilgoć w kuchni może być większym problemem? Producenci stworzyli klasę paneli, które nadają się do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności. Ale znów – są bardzo wydajne wyciągi i sprawna wentylacja. Panel na podłodze w kuchni nie jest szczególnie narażony na wilgoć. Lepiej zatem powiedzieć o innym wniosku z użytkowania często zgłaszanym przez użytkowników kuchni, być może poważniejszym od kwestii wody. Panele w kuchni nie sprawdzają się, bo... widać na nich brud. Podstawową wadą jest tu ich elektrostatyczność – naładowane cząstki zatrzymują kurz. Do tego dochodzi wspomniana podwyższona wilgotność, smażenie, gotowanie. A dokuczliwy efekt? Nawet w kuchni, w której gospodyni bardzo dba o porządek, trudno jest utrzymać czystość na podłodze. Pierwsze ślady zostają już w trakcie mycia – smugi po środku czystości i mokre drobiny kurzu.

Sprzątanie bez zadawalającego rezultatu może być powodem dużej irytacji... Dodajmy, że problem elektryzowania się powierzchni paneli znany jest producentom – droższe panele mają powłokę antystatyczną – nie tylko nie elektryzują się, ale też ograniczają gromadzenie bakterii i roztoczy. Z tego powodu nadają się szczególnie do pokoju dziecka i do kuchni. Czy to rozwiązuje problem?

Uwaga na krawędzie paneli podłogowych

Producenci poświęcają dużo uwagi krawędziom paneli. Często bowiem, po kilku latach użytkowania zaczynają się one rzucać w oczy i posadzka traci trochę na atrakcyjności. W panelach, imitujących układ kilku desek lub klepek, jest to zjawisko trudne do uniknięcia i wiele zależy tu od dokładności wykonawców. Panele przypominające wyglądem jedną deskę, coraz częściej mają profilowane krawędzie. Po ułożeniu wyglądają one jak naturalne spoiny. Jeśli szukasz paneli do łazienki – musisz wybrać takie, których krawędzie są albo hydrofobizowane, albo zalaminowane.