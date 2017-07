Mikrocement na ściany i podłogi. Poznaj dekoracyjną masę wykończeniową Creativo®

Mikrocement to ultra cienka zaprawa, która może zostać użyta do wykończenia podłogi lub ściany, często z efektem dekoracyjnym przypominającym surowy beton. Jej grubość wynosi zaledwie 2 mm. Dowiedz się, jakie są zalety mikrocementu Creativo® i gdzie go można wykorzystać?