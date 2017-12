Linoleum na podłodze. Układanie i zalety linoleum

Znowu do łask wraca linoleum, wygodny materiał, stosowany od ponad stu lat. Warstwa nośna wykonana jest z tkaniny jutowej zatopionej w elastycznej masie z mieszanki olejów, mączek roślinnych, żywic i barwników. Warstwa zewnętrzna jest zabezpieczona woskiem. Trwałość współczesnego linoleum jest obliczona na 20-30 lat.

Linoleum na podłodze: zalety

Wszystkie surowce stosowane w produkcji linoleum są pochodzenia naturalnego. Linoleum ma wiele zalet – jest ciepłe, sprężyste, trudno się na nim przewrócić (nawet wilgotne nie jest śliskie). Dzięki dużej odporności na zabrudzenia i dużej łatwości utrzymania w czystości może być układane w domach osób cierpiących na astmę. Linoleum ma również właściwości anty- i bakteriostatyczne – na jego powierzchni nie rozwijają się mikroorganizmy, co sprawia, że należy ono do posadzek higienicznych. Z tych powodów po linoleum coraz chętniej sięgają użytkownicy poszukujący zdrowej, naturalnej podłogi. Nie należy mylić go z wykładzinami elastycznymi z polichlorku winylu (PCW), ponieważ są to zupełnie inne rodzaje posadzek. Linoleum jest od nich trwalsze, inaczej się też starzeje – z czasem staje się twardsze, dzięki czemu okres jego użytkowania wynosi do kilkudziesięciu lat. Może być stosowane na ogrzewaniu podłogowym i jest droższe od wykładzin z PCW.

Co to jest linoleum

Linoleum jest zdrowym i bezpiecznym produktem. Wytwarza się je z mieszaniny oleju lnianego i naturalnej żywicy. Elastyczną masę miesza się z mączką drzewną lub korkową, wapieniem i pigmentami. W ten sposób powstaje jednolita masa, którą nanosi się na włóknisty jutowy spód. Po wysuszeniu wykładziny powierzchnię zabezpiecza się dodatkową warstwą (na przykład akrylem na bazie wody lub polimerem). Sprawia ona, że wykładzina z linoleum jest bardziej odporna na zarysowania, ślady po niedopałkach, gładsza oraz łatwiejsza do utrzymania w czystości. Linoleum jest elastyczne, więc chodzenie po nim nie męczy kręgosłupa. Niestety, nie jest odporne na wilgoć, więc nie należy stosować go w pomieszczeniach stale wilgotnych.

Linoleum wykładzina: do jakich wnętrz?

Już w latach 20. i 30. XX wieku zafascynowani linoleum twórcy Bauhausu projektowali jego wzory. Nowoczesne technologie produkcji sprawiły, że zwiększyła się wybór kolorów i faktur. Linoleum jest dobrym rozwiązaniem do wnętrz minimalistycznych, w których pożądana jest jednolita płaszczyzna podłogi. Bogata paleta wzorów i kolorów umożliwia dekorację pomieszczeń o charakterze zarówno tradycyjnym, jak i współczesnym. Nasycone kolory i dynamiczne wzory linoleum mogą stworzyć efektowną posadzkę nawiązującą do pop-artu lub malarstwa surrealistycznego. Łącząc fragmenty wykładziny, łatwo jest wydzielić strefy w pomieszczeniu.

Linoleum ze względu na swoje właściwości idealnie nadaje się do przedpokoi i ciągów komunikacyjnych. Niewielkie, płytkie zarysowania zanikają po pewnym czasie w wyniku utleniania, które ma też wpływ na barwę wykładziny. Właściwy kolor uzyskuje ona dopiero w kilka godzin po ułożeniu. W trakcie zakupów, aby właściwie ocenić kolor linoleum, musimy oglądać próbki, a nie kawałki dopiero co odwinięte z rolki.

Linoleum układanie

Linoleum nie jest łatwe do ułożenia. Podkład musi idealnie gładki, bez wybrzuszeń, uskoków, pęknięć (każde uszkodzenie będzie przebijało przez wykładzinę). Wybierając tę wykładzinę, starajmy się dobrać szerokość rolki do maksymalnej szerokości pomieszczenia. Miejsca sztukowania robione domowym sposobem nie będą ładnie wyglądać, a do profesjonalnego łączenia odcinków linoleum służą specjalne zgrzewarki, którymi dysponują jedynie specjaliści.

Sprawdź też:

Ponieważ linoleum jest cięższe, mniej elastyczne i trudniejsze w układaniu niż wykładziny z PCW, do montażu posadzki najlepiej zatrudnić wykwalifikowanego montażystę. Linoleum produkuje się w zwojach o szerokości 2 m. Dostępne są też płytki o wymiarach 50 x 50 oraz 33 x 33 mm, a także panele o wymiarach 915 x 305 x 10 mm, których warstwa wierzchnia jest wykończona linoleum. Płytki i panele łatwo jest ułożyć samodzielnie. Przed montażem linoleum powinno przez 48 godzin leżeć w pomieszczeniu, w którym będzie układane, aby mogło dostosować się do temperatury otoczenia. Do jego przyklejania linoleum używa się specjalnych klejów. W pomieszczeniach, gdzie łączy się kawałki wykładziny, spoiny powinny być zespolone sznurami do zgrzewania zapewniającymi szczelność. Linoleum należy układać w tym samym kierunku (wskazuje go nadruk umieszczony na spodzie). Podczas układania linoleum kurczy się na długości i rozszerza na szerokości, dlatego docinając je, trzeba zrobić zapas na długości (około 1 cm) i szczelinę przy łączeniu odcinków (około 1 mm). Po przyklejeniu naprężenia znikają i posadzka trzyma wymiary. Linoleum stanowi dobrą „nawierzchnię” do zabawy i gimnastyki – jest ciepłe, odporne na zarysowania zabawkami i nieśliskie.