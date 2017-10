Betonowe posadzki dekoracyjne - pomysł na niebanalną podłogę

Zalety betonowej posadzki dekoracyjnej BAUTECH ULTIMA

Trudno odmówić uroku polerowanym betonowym podłogom o lustrzanym połysku. To idealne wykończenie przestrzeni dziennej. Tym bardziej, że podłogę można ułożyć na ogrzewaniu podłogowym. Ze względu na parametry techniczne posadzka sprawdza się we wnętrzach mokrych, nawet w strefach bezpośrednio narażonych na działanie wody, np. pod prysznicem. Bogate wzornictwo i kolorystyka to kolejna zaleta BAUTECH ULTIMY doceniana przez inwestorów. Duża ilość opcji umożliwia dostosowanie rozwiązania do stylu i charakteru inwestycji. Łatwość utrzymania takiej podłogi w czystości sprawia natomiast, że jest to produkt rekomendowany do stosowania w domach, w których mieszkają alergicy.

Charakterystyczną cechą rozwiązania BAUTECH ULTIMA jest połyskliwa powierzchnia, którą uzyskuje się dzięki naniesieniu zabezpieczającej warstwy lakieru poliuretanowego BAUPUR 500. Pielęgnacja takiej powierzchni również nie nastręcza większych problemów, wystarczy wykorzystać preparat BAUPUR 500 CLEAN.