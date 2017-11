Modne oprawy oświetleniowe. Jak atrakcyjnie i skutecznie oświetlić każde wnętrze

Przygotowanie sufitu do montażu opraw oświetleniowych

Oprawy oświetleniowe podtynkowe wymagają wykonania sufitu podwieszanego. Niekoniecznie w całym pomieszczeniu, wystarczy w części, w której chce się zamontować oświetlenie. Jest to potrzebne do schowania korpusu oprawy wraz z mechanizmami mocującymi, żeby z sufitu nic nie wystawało, ale także po to, aby ukryć przewody doprowadzające zasilanie.

Mocuje się je uchwytami do stropu, pozostawiając tylko luźny zapas potrzebny do podłączenia oprawy. Także konstrukcja sufitu podwieszanego powinna być przygotowana z myślą o konkretnym rozmieszczeniu opraw. Małe oprawy muszą się zmieścić między profilami rusztu podtrzymującego sufit – trzeba go więc zawczasu dobrze rozplanować. Wysokość sufitu należy wymierzyć tak, żeby nad oprawą pozostały 2-3 cm pustki, która jest potrzebna do wentylacji i chłodzenia.

Sufitowe oprawy oświetleniowe na poddaszu

Często umieszcza się w nim izolację z wełny mineralnej. Jeżeli zamierza się schować w nim oświetlenie, to wełna nie może leżeć bezpośrednio na płytach. Oprawa byłaby wówczas otulona wełną i dochodziłoby do jej przegrzewania. Dlatego wełnę trzeba umieścić wyżej, na jętkach albo między nimi, i podtrzymać ją sznurkami lub żyłką, żeby nie opadła. Sam sufit musi się znaleźć na tyle nisko, żeby pod wełną pozostała kilkucentymetrowa przestrzeń umożliwiająca wentylację. Przewody doprowadzające zasilanie można podpiąć do jętek, zostawiając tylko zapas potrzebny do podłączenia oprawy.