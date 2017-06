Personalizacja nowoczesnego wnętrza - system mebli do salonu

Meble pokojowe do salonu

Nowoczesną formą meblościanek stały się systemy mebli do indywidualnej konfiguracji, które nie przytłaczają pomieszczeń. Wręcz przeciwnie sprawiają, że są bardziej funkcjonalne i ustawne. Tradycyjne meblościanki mieszczą się w jednym ciągu przy ścianie, a nowoczesne meble do salonu możesz rozstawić według własnego uznania. Z łatwością dopasujesz je do przestrzeni, którą urządzasz i do swoich potrzeb.

Pomimo, że w najwięcej czasu spędzamy w kuchni, to właśnie salon jest miejscem reprezentacyjnym naszego domu. Dlatego ważne jest to, aby dobrać piękne meble zgodne z własnymi upodobaniami. Podczas aranżacji salonu trzeba mieć na uwadze również sprzęty elektroniczne, które wraz z meblami i dodatkami powinny tworzyć spójną całość.

Systemy mebli do salonu to świetny pomysł dla osób lubiących zmiany oraz rodzin z dziećmi. W każdej chwili można zmienić ustawienie poszczególnych elementów, kiedy np. dokupimy nowy mebel. Jeśli znudzi nam się dotychczasowe ustawienie regałów, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zmienić ich konfigurację i tym samym odświeżyć wygląd salonu.

Kilka mebli z kolekcji Simple wyposażonych jest w listwę funkcyjną. Została ona zaprojektowana tak, aby uprościć i uporządkować twoje życie. Możesz wybrać zestaw gotowy, stworzyć swój lub zastosować zaślepki do wnęki na listwę. Autor: VOX

Zalety i wady systemowych mebli pokojowych

Systemy mebli do salonu są nowoczesne i zapewniają minimalizm, który jest szczególnie poszukiwany do aranżacji wnętrz małych mieszkań. Sami decydujemy o wyglądzie zestawu, który skompletujemy z dostępnych modułów. Możliwości aranżacyjne są właściwie nieograniczone. Szafy, komody, półki i regały możemy zestawiać w dowolny sposób i łączyć ze sobą. Dobieramy kolory frontów i dodatków. Personalizujemy również uchwyty oraz nóżki.

Ustawiając pod ścianą rząd niskich mebli sprawiamy, że pomieszczenie będzie wydwać się szersze i wyższe. Wysokie regały zaś wyglądają elegancko i są idealnym miejscem do przechowywania książek oraz drobiazgów. Meble personalizowane doskonale sprawdzą się w trudnej przestrzeni. Możemy je skomponować tak, aby w jak największym stopniu wykorzystać skosy i wnęki.

Wybór mebli do indywidualnej konfiguracji musi być dobrze przemyślany. Po ustawieniu zestawu może okazać się, że otwierając szufladę zahaczamy o inną szafkę. Drzwiczki uderzają o ścianę, a do podręcznej półki można dostać się tylko przy pomocy krzesła. A przecież chodzi tu przede wszystkim o naszą wygodę i komfort użytkowania.

Nie wystarczy, że skonfigurowany zestaw będzie miał „ręce i nogi”. Musi być również estetyczny, ciekawy i w dobrym guście. To ozdoba naszego salonu, dlatego do stworzenia wyjątkowej aranżacji potrzebny jest także zmysł artystyczny. W salonie meblowym wykwalifikowani doradcy pomogą dopasować idealny system mebli do naszego domu. Można również skorzystać z prostych programów do projektowania na komputerze.