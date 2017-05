Europalety. Gdzie kupić palety do budowy oryginalnych mebli?

Szlifowanie i malowanie palet

Powierzchnia palet pełna jest drzazg i rożnych zadziorów. Często drewno jest poplamione zaprawą lub farbą. Aby więc przygotować palety do dalszych prac najpierw musisz je wyszlifować. Nie warto męczyć się ręcznie. Lepiej użyć elektrycznej szlifierki. Polecamy do tego szlifierki oscylacyjne, mające prostokątną stopę, do której podczepia się arkusz papieru ściernego lub szlifierki taśmowe (mają dwie rolki po których porusza się opaska z papieru ściernego).

Sprawdź też: narzędzia stolarskie - jakie narzędzia do drewna warto mieć >>>

Po szlifowaniu trzeba usunąć pył, a następnie malować, lakierować, bejcować, impregnować, olejować lub wykańczać drewno woskiem. Jeśli zaobserwujesz na drewnie sporo żywicy, wtedy przed wykańczaniem zagruntuj je preparatem, który zaizoluje jej ogniska.