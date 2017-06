Malowanie natryskowe - przegląd pistoletów do malowania

Od wydajności tłoczenia zależy szybkość pracy urządzeniem. Zazwyczaj wynosi ona od 220 do 300 g/min. Sprawdźmy też średnicę dyszy. Im większa, tym gęstsze farby można nanosić. Taka do 1,5 mm sprawdzi się, gdy będziemy używali bejcy lub rzadkiego impregnatu. Dysze 3,5 mm są odpowiednie nawet do ściennych farb dyspersyjnych. Istotna jest pojemność zbiornika. Za zwyczaj wynosi od 0,5 do 1 l. Z uwagi na duży ciężar do utrzymania w dłoni nie ma w sprzedaży zbyt wielu pistoletów akumulatorowych. Nie każdy producent podaje te wszystkie informacje. Lepiej więc wybierać to narzędzie, które jest dokładnie opisane.

Pistolety pneumatyczne do malowania natryskowego

Pistolet pneumatyczny do malowania natryskowego to jakby zminimalizowana wersja pistoletu elektrycznego. Składa się on bowiem z dyszy, uchwytu ze spustem i zbiorniczka na farbę. Najważniejszy element tego sprzętu jest ukryty w oddzielnej obudowie. Mowa o kompresorze, czyli sprężarce, która tłoczy powietrze pod ciśnieniem. Taki podmuch przez elastyczny wąż dostaje się do pistoletu i po naciśnięciu spustu powoduje zassanie farby ze zbiornika i jej wystrzelenie w kierunku malowanej powierzchni. Z dyszy powietrznej wystrzeliwane jest natomiast czyste powietrze, które otacza strumień rozpylonej farby i modeluje jego kształt. W ten sposób zmniejsza się również rozdmuchiwanie farby na boki, więc jej zużycie jest mniejsze.

Taki system natrysku jest oznaczany skrótem HVLP (High Volume Light Pressure). Rozwiązanie to wykorzystywane jest również w niektórych modelach pistoletów elektrycznych. Pistolety pneumatyczne uzyskują wydajność na poziomie 125-350 ml/min. Średnio udaje się pokryć w minutę 4 m 2 powierzchni. Doprowadzane do nich powietrze powinno mieć ciśnienie 3-4 bary. Łatwo to sprawdzić na wskaźniku kompresora. Niektóre pistolety są wyposażone w zegar wskazujący ciśnienie doprowadzanego powietrza.

Same pistolety nie są drogie, ale gdy doliczymy do tego koszt kompresora, cena robi się wysoka. W sprzedaży są jednak stosunkowo tanie zestawy malarskie zawierające pistolet, wąż i elektryczny kompresor. Kompresor, zwany też centralą malarską, może być wyposażony w kółka, żeby malarz mógł łatwo go przemieszczać, lub wygodny pasek, żeby dało się nosić go na ramieniu. Zaletą pistoletów pneumatycznych w porównaniu z elektrycznymi jest większa prędkość natrysku, a zatem także większa wydajność pracy. Stosując go, szybciej pomalujemy to, co mamy do pomalowania, niż wtedy, gdy mielibyśmy w rękach pistolet elektryczny.

Inną przewagą pistoletów pneumatycznych jest mniejszy ciężar. Nie musimy bowiem dźwigać urządzenia umożliwiającego natrysk. Agregaty natryskowe (hydrodynamiczne). To urządzenia, których także używa się do nanoszenia farb. Pompa tłocząca jest w nich połączona z dużym zbiornikiem na farbę, zazwyczaj pojemności około 10 l. Niektóre modele mogą zasysać farbę wprost z wiaderka. Takie agregaty służą głównie do malowania natryskowego dużych pomieszczeń, a także do nanoszenia tapet natryskowych i farb strukturalnych.

Sprytne wałki elektryczne do malowania ścian

Malując ściany wałkiem, co chwilę musimy zanurzać go w zbiorniku z farbą. To wydłuża pracę, a nas naraża na częste pochylanie się. Jeśli chcemy uniknąć bólów kręgosłupa, kupmy wałek elektryczny. Ma on urządzenie bazowe zasysające farbę z wiaderka i tłoczące ją wężem wprost do wałka. Wałki elektryczne mają szerokość 23-25 cm. W zestawie mają teleskopowy wysięgnik długości 120 cm, więc podczas malowania pomieszczeń o standardowej wysokości drabina nie jest już potrzebna. Urządzenie bazowe jest sterowane pilotem zaczepianym przy rękojeści wałka. Można więc zdalnie nim sterować bez konieczności odkładania narzędzia na bok. Elektryczne wałki kosztują od 400 do 500 zł.

Nowością są akumulatorowe pistolety tłoczące farbę nie do wałka, lecz do tamponu malarskiego. Farbą napełnia się rodzaj plastikowej strzykawki umieszczanej w pistolecie na podobnej zasadzie jak kartusz silikonu w wyciskarce. Ze strzykawki farba jest tłoczona wężykiem do tamponu. Nanosi się ją na powierzchnię, poruszając narzędziem tak jak pędzlem lub wałkiem. Takim pistoletem można nanosić farbę w sposób bardzo precyzyjny, ograniczając zużycie taśm malarskich. Jednokrotne napełnienie zbiorniczka farbą wystarcza na pomalowanie pasa długości około 7 m. Koszt takiego narzędzia to mniej więcej 150-170 zł.