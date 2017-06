Sprzęt AGD z dużymi możliwościami. Inteligentne wyposażenie domu

Inteligentne urządzenia coraz częściej pojawiają się w naszych domach. W tej dziedzinie nie brakuje nowinek technicznych naprawdę zapierających dech w piersiach. Nasze domy zaczynają nas wyręczać w codziennych obowiązkach. Potrafią stworzyć atmosferę romantycznego wieczoru i odstraszyć złodziei. Przygotują listę zakupów. Gdy zaśniemy, zgaszą światła. Dom wyposażony w inteligentne systemy będzie wiedział, gdzie się aktualnie znajdujemy. Wykorzysta do tego sieć GPS i nasz telefon. Jak tylko zaczniemy się zbliżać, dom przygotuje się na nasze przybycie – zdezaktywuje system alarmowy, otworzy bramę wjazdową i garażową, włączy ogrzewanie lub uruchomi klimatyzację, odsłoni okna, nastawi naszą ulubioną muzykę.

Dom z wysokim IQ

Doskonałym uzupełnieniem systemu zarządzającego funkcjami domu będzie nowoczesne, inteligentne wyposażenie. To sprzęt zdolny pracować bezobsługowo, o znacznie rozszerzonych możliwościach. Pojawią się lodówki zdolne samodzielnie zamawiać odpowiednią ilość jedzenia. Pokażą, co mają wewnątrz, bez potrzeby otwierania drzwi. Obraz z wnętrza wyświetli się na ekranie LCD zamocowanym na lodówce, ale może być też przesłany do naszego smartfona. Piekarnik będziemy mogli już obsługiwać i uruchomić, będąc w drodze do domu. Zacznie się nagrzewać, a gdy dojedziemy, będzie miał idealną temperaturę, aby wstawić danie do upieczenia. Nowoczesne zamki do drzwi wejściowych nie potrzebują już kluczy. Otworzymy je, korzystając ze smartfona. Najnowsze modele mają czytniki linii papilarnych. Nasz palec stanie się więc kluczem. Są też już w sprzedaży zamki, które wpuszczą nas do domu tylko wtedy, gdy wystukamy ustalony sygnał. Okno dużej rozdzielczości to propozycja dla osób, które chcą mieć okno w ścianie, w której nie ma otworu okiennego. Są już dostępne monitory o rozdzielczości 4K, które można zawieszać na ścianach. Wyświetlają obraz pięknego krajobrazu, jakiego ze świecą szukać w najbliższej okolicy. Są oprawione w drewniane ramy. Mogą też emitować dźwięki charakterystyczne dla danego widoku – na przykład szum morza lub wodospadu, czy ćwierkanie ptaków. Lustro XXI w. może być jednocześnie wyświetlaczem, na którym pojawiają się istotne dla nas informacje – prognoza pogody, najnowsze wpisy z portali społecznościowych, newsy z pierwszych stron porannych gazet.

Inteligentne sprzęty LG: nowości 2017

Byliśmy na premierze inteligentnych produkty firmy LG z serii Signature, które w 2017 roku zostaną wprowadzone do sprzedaży na polskim rynku.

Lodówka LG InstaView Door-in-Door

Nowoczesna lodówka InstaView Door-in-Door wyposażona jest w szklany panel. Po dwukrotnym stuknięciu w górne drzwi, wnętrze lodówki rozświetla się, dzięki czemu możemy łatwo sprawdzić jej zawartość bez otwierania drzwi. W ten sposób zimne powietrze nie wydostaje się na zewnątrz. Tym samym zmienia się sposób korzystania z lodówki – teraz jej drzwi otwierane są tylko w celu wkładania lub wyjmowania żywności. Tym bardziej, że LG wyposażyło lodówkę w przestronną komorę Door-in-Door, która zapewnia wygodne przechowywanie przekąsek i napojów, po które często sięgamy. Wystarczy użyć ukrytego w dolnej krawędzi drzwi przycisku, by się do nich dostać. Dzięki tym rozwiązaniom utrata zimnego powietrza została zmniejszona nawet o 41%, dzięki czemu zawartość lodówki, na dłużej zachowuje swoją świeżość.

Zastosowany wewnątrz lodówki filtr Pure N Fresh usuwa z powietrza zanieczyszczenia i nieprzyjemne zapachy. Możemy też przy użyciu jednego przełącznika wybrać optymalny poziom wilgotności do przechowywania owoców i warzyw. Lodówkę InstaView Door-in-Door możemy zdalnie obsługiwać za pomocą smartfona, nawet przebywając poza domem. Jest częścią opracowanego przez LG systemu SmartThinQ, za których firma otrzymała nagrodę Red Dot Awards. Dedykowana aplikacja pozwala zmieniać ustawienia temperatury, sterować funkcją szybkiego schładzania Express Freeze, a także diagnozować ewentualne usterki i kontrolować zużycie prądu.

Nasza najnowsza lodówka InstaView Door-in-Door jest wzorcowym urządzeniem klasy Premium, które w zrównoważony sposób łączy innowacje, styl oraz energooszczędność - powiedział Song Dae-hyun, prezes działu Home Appliance & Air Solution firmy LG Electronics. - Podczas projektowania naszych urządzeń, skupiamy się na każdym detalu, dzięki czemu nasze produkty są idealnie dopasowane do potrzeb konsumentów.