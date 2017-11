Odkurzacz piorący – jak kupić dobre urządzenie. Na co zwrócić uwagę przy wyborze?

To nas ujęło podczas testu odkurzacza Georg: odkurzanie na mokro

przezroczyste ssawki. Dokładnie przez nie widać, czy powierzchnia jest czyszczona i jaki jest jego efekt;

metalowe listewki na rantach ssawek. Dzięki temu nie uszkodzą się przy używaniu na powierzchniach twardych oraz nie postrzępią i nie pozaciągają na przykład dywanu. Poza tym lekko się przesuwają po czyszczonych powierzchniach;

długość rury. To aż trzy metry, więc dywan można wyczyścić, nie chodząc po nim i nie stawiając na nim odkurzacza;

długość węża na mokro. Wynosi aż trzy metry i pozwala wyprać większość dywanów bez konieczności ustawiania na nich odkurzacza, co mogłoby prowadzić do wtórnego zabrudzenia dywanu;

siła natrysku roztworu piorącego. George nie tylko zrasza czyszczoną powierzchnię wodą ze środkiem piorącym (firma ma w ofercie preparat przeznaczony do prania, ale można użyć dowolnego, pod warunkiem że się nie pieni), ale wytryskuje go pod ciśnieniem dwóch barów;

zespolenie na stałe rurki pobierającej wodę z pojemnika z rurą do czyszczenia na mokro. To rozwiązanie gwarantuje, że się nie zagubi i nie odczepi w czasie pracy. Nie pomylimy akcesoriów, nie trzeba się zastanawiać, czy są poprawnie zamocowane. A na styku elementów nie zgromadzi się trudny do usunięcia brud;

sposób podłączania rurek przenoszących wodę. Łączy się na klik, a specjalny metalowy zatrzask szczelnie zamyka połączenie;

pojemność pojemnika do czyszczenia na mokro. To aż 6+6 litrów, co zwiększa skuteczność prania dywanów i tapicerek.

Uważaj, woda się rozlała!

Jeśli nie prześladuje nas pech, nieczęsto używamy takiego ostrzeżenia. Ale zdarza się, że ktoś nie domknie baterii przy zlewie lub umywalce, zapomni o tym, że podstawił garnek albo czajnik, by napełnić go wodą, przewróci się wiaderko z wodą. George, chociaż to odkurzacz, poradzi sobie z takim problemem. Bo zbiera rozlane płyny! Trzeba tylko zadbać o to, by urządzenie było skonfigurowane do pracy na mokro i miało pusty pojemnik na płyn.

Gdy jakaś ciecz się rozleje, to zwykle nie wystarczy tylko jej zebranie. Prawie zawsze trzeba jeszcze umyć posadzkę – odkurzacz George i na to jest przygotowany; montujemy ssawkę 2w1 i…gotowe!

Jaki jest odkurzacz piorący George? Nasza ocena

Odkurzacz George przyciąga uwagę dobrymi proporcjami modułów, ciekawym designem, przyjemnym zielonym kolorem i uśmiechem. Już z daleka widać, że jest wykonany z dobrej jakości materiałów – to tworzywo STRUCTOFOAM®, a wewnątrz jeszcze stal nierdzewna i aluminium.

Po bliższym poznaniu zaciekawienie zamienia się w pewność, że warto go mieć w domu. Odkurzy wszystko, co chcemy, bo zadbano o dużą liczbę końcówek z różnymi zakończeniami i możliwością zmiany ich funkcji. Umyje każdą podłogę – na sucho albo na mokro. Skutecznie upierze dywan, kanapę i fotele w samochodzie.

Zbierze pył i rozlane płyny (pod warunkiem, że nie mają zdolności wybuchowych, jak na przykład mąka, grafit, pył lakierniczy powstały po szlifowaniu lakierowanego drewna lub elementy drewniane pokryte świeżym lakierem).

Jest prosty w obsłudze (elementy potrzebne do konkretnego trybu pracy są tak pomyślane, by do ich poprawnego zamontowania wystarczyła intuicja, oczywiście za pierwszym razem trzeba się posiłkować instrukcją obsługi), przyjazny w użytkowaniu (łatwo i przy użyciu minimalnej siły się przesuwa, akcesoria nie są ciężkie, a zamontowane nie wypadają z uchwytów, w czasie pracy na mokro woda nie wycieka przez żadne szczeliny na łączeniach elementów), nieuciążliwy w czasie pracy (po podłączeniu do gniazdka można odkurzać na sucho nawet na odległość 12 metrów – 10 metrów kabla zasilającego i 2 metry rury). I co najważniejsze – ma dwie oddzielne rury, dzięki czemu unika się mieszania zanieczyszczeń suchych i mokrych, więc w tej do odkurzania na sucho nigdy nie powstaną błotne zacieki.

Odkurzacz George od Numatic ma wszystko to, co powinno mieć urządzenie, za pomocą którego dbamy o czystość w domu. To profesjonalista w swojej dziedzinie!