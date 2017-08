Czym wyczyścić brudną posadzkę? Mopy elektryczne i parownice

ZDANIEM EKSPERTA

Jak zadbać o podłogi?

Dbałość o podłogi procentuje. Pozwala nam dłużej zachować piękny wygląd domu i zaoszczędzić pieniądze. Pielęgnując podłogę zwróć uwagę na rodzaj pokrycia. Bardzo wrażliwe na wodę drewno raczej częściej odkurzaj, rzadziej myj, lub też myj małą ilością wody, stosując mopa elektrycznego Kärcher FC 5. Zadbaj o to, by przy wejściach do domu znalazł się dywanik, dzięki temu zatrzymasz większość brudu. Jeśli posiadasz wykładzinę dywanową pamiętaj aby plamy z niej usuwać na bieżąco, ponieważ po upływie czasu może być za późno, by wywabić uporczywe zabrudzenia.

Natalia Bała, ekspert z firmy Kärcher