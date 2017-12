Remont starego pomieszczenia kuchennego. Zrobiony został aneks kuchenny oraz łazienka, tak jak widać na zdjęciach - łazienka składa się z: WC, kabiny prysznicowej z brodzikiem 90 cm i zestawem natryskowym oraz umywalki prostokątnej 50 cm z baterią. Całe pomieszczenie zostało wygipsowane gładzią gipsową oraz pomalowane na biało. Zabudowane zostały rury c.o. oraz doprowadzono nowe przyłącza kanalizacyjne do łazienki z rur o średnicy 50 cm do WC oraz umywalki, prysznica i zlewozmywaka, który został nałożony na blat na szafce poza łazienką. Poza łazienką jest też przyłącze do pralki. Zostały położone flizy na ścianie i płytki gresowe antypoślizgowe na podłodze oraz zamontowane oświetlenie nad umywalką (kinkiet). WC jest zamontowany na podeście 5 cm. Została zbudowana i ocieplona wełną mineralną ścianka działowa oraz wstawione w tę ściankę zostało skrzydło drzwiowe 90 cm. W przyszłości zostanie zamontowany dozownik na mydło w płynie nad umywalką oraz pojemnik na ręczniki papierowe w rolce nad WC. Zostanie też zamontowane lustro nad umywalką. W pomieszczeniu zostanie wymienione też okno starego typu skrzynkowe na nowe typu eurookno. Zostaną zamontowane nowe cieplejsze i grubsze drzwi do łazienki. Na podłodze z kamienia zostaną położone panele podłogowe drewniane antypoślizgowe.