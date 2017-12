Oto mój strych... niezłe warunki. I zaczęło się. Nie mieliśmy dokładnej wizji, jak to będzie wyglądać, samo wyszło, etapami. Najpierw założenie okien dachowych, obicie strzechy watoliną, ocieplenie watą, płyty gipsowe, kominy owatowane wełną niepalną, ścianki, wylewki, rozciągnięcie rurek plastikowych na wodę, kaloryfery, prąd, szlifowanie, malowanie, płytki do łazienki, wystrój, jak już mówiłam,... samo wyszło. To wszysko zrobiliśmy wspólnie z mężem.