Apartament został zakupiony jako powierzchnia do zabudowy bez ścianek działowych. Pomysł na aranżację był mojego autorstwa, naniesiony na papier przez architekta wg wskazówek. Wyciągając wnioski i nauki z wcześniej mieszkań oraz domu, które miałem wcześniej, chciałem stworzyć pomieszczenia przestronne i funkcjonalne o niepowtarzalnym charakterze – typowo „męskie”. Wszystkie wymiary pomieszczeń, ich układ, nawet przestrzeń pod prysznicem zostały starannie przemyślane i zmierzone osobiście przeze mnie. Kabina typu walk-in pozwoliła osiągnąć efekt nieskalany żadną zabudową. O istnieniu szyby może informować jedynie przymocowany uchwyt do papieru. Blat oraz półka pod prysznicem zostały wykonane z drewna sucupira - twardego i odpornego na wilgoć. Lustra nad blatem ułożone w literę „U” dały wrażenie przestrzeni i wielokrotności. Podłoga oraz zabudowa spłuczki zostały obłożone drewnem egzotycznym (merbau i lapacho). Ściany są w zardzewiałych płytkach i nitowanej listwie ozdobnej biegnącej wzdłuż linii luster. Wysokość blatu jest odpowiednia do umieszczenia pod nim pralki. Ściana w przedpokoju jest obłożona płytami imitującymi beton. Wnęka utworzona przez zabudowę blatu i skrócenie ściany prysznica została na zewnątrz zamknięta, dzięki czemu idało się wydzielic dodatkowe pomieszczenie gospodarcze. Salon dalej nawiązuje do tematyki przemysłowej. Grafika na ścianie przedstawia przestrzenne wnętrze hali fabrycznej, co powoduje wrażenie głębi. Na przeciwległej ścianie są stemple, do których zamocowano dodatkowe oświetlenie oraz wyspę w kuchni. Wyspa posłużyła do postawienia dodatkowej ścianki na TV oraz sprzęt RTV. Ściana nad kuchnią jest obłożona lakobelem, a kolejna - pomalowana prawie w całości farbą tablicową. Służy ona doskonale jako notatnik, ponieważ w każdej chwili jest pod ręką, a podczas spotkań towarzyskich sprawdza się jako narzędzie do doskonałej formy rozrywki: KALAMBURY. Sypialnię utrzymano w stylu skandynawskim. Ścianę za łóżkiem obłożono boazerią ze świerku skandynawskiego malowanego białą lazurą oraz jeansowy kolor na pozostałych ścianach. Podłoga to drewno egzotyczne IPE pomalowane na antracytowy kryjący kolor olejem do podłóg o twardości lakieru. Był to gruntowny remont od stanu surowego bez ścian do kompletnego wykończenia, co widać na załączonych zdjęciach.

