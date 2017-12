Moje mieszkanie to spełnienie marzenia, które miałam 16 lat temu, odkąd wzięłam ślub. Zamieszkaliśmy u moich rodziców i dzieliliśmy przestrzeń razem z nimi. I w planach było zrobienie mieszkania z poddaszem. Jednak nie było na to środków. Dopiero od roku moje marzenie zaczęło się spełniać. Zrobiliśmy nowe schody. Projekt jest nasz. Jest łazienka, kuchnia z salonem, sypialnia z garderobą, pokój dziecka. Jest wszystko to, o czym marzyliśmy. Na zdjęciach jest poddasze bez ścian, podłogi, sufitów, bez niczego. Tylko wióry. Późniejsze zdjęcia przedstawiają etapy prac. Powstały ścianki, hydraulika, podłoga. To jeszcze nie jest skończone. Jedyne, czego mi brakuje, to kuchnia. Nie ukrywam, że dlatego, że nam środków zabrakło. Wygrana ułatwiłaby sprawę. Jednak jeśli nie wygramy, to nic. Chciałam pokazać, jak z niczego powstało coś. Jesteśmy z tego dumni.